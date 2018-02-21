Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanında Nefise hastaneye kaldırılıyor

Kanatsız Kuşlar yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Dram yüklü sahneleri ağırlıklı olan Kanatsız Kuşlar’ın 35. bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Dizinin son bölümünde Muzaffer, çocuklara ve Nefise'ye sonuna kadar sahip çıkarak, tam bir aile olma yolunda evinin kapılarını sonuna kadar açtı. Azime ve Nefise için ise yolun sonuna gelinmişti artık. Herkesten gizledikleri, baba oğulun aynı evde, habersizce yaşamaya başlayacak olması yeni sorunları getirdi. Şimdi ise gözler Kanatsız Kuşlar 35. bölümünde!





Büyük tehlikeyi atlatan aile, Muzaffer sayesinde yeniden bir araya gelmiştir. Artık herkes daha dikkatlidir ancak Cemre'nin bir hatası yeniden ortalığı karıştırır. Tuba bir kez daha sahneye çıkar ve iyice bilenmiş olarak eve gelir. Nefise'yle hesabını bitirmek istemektedir. Muzaffer, büyük bir kahramanlık örneği gösterir. Buna rağmen Nefise, kaderden kaçamayacaktır. Aile büyük bir acı yaşarken durumdan habersiz olan Zeynep, Onur'un tutuklanması ile kahrolmuştur. Mahkemede beklenmeyen bir sürpriz ortamı iyice gerer.