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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.05.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Kanatsız Kuşlar final yaptı! Kanatsız Kuşlar'ın finalinde neler oldu?

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Kanatsız Kuşlar final yaptı! Kanatsız Kuşlar'ın finalinde neler oldu?

ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dün akşam yayınlanan 46. bölümüyle final yaptı. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilere dramatik dakikalar yaşatan dizinin finalinde nelerin yaşandığı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Final bölümüne Muzaffer'in oğluyla yüzleşmesi damga vurdu. Peki, Kanatsız Kuşlar'ın finalinde başka ne oldu?

Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi 24 Mayıs 2018 akşamı yayınlanan 46. bölümüyle birlikte ekranlara veda etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde önemli olaylar ve diyaloglar dikkat çekti. İşte, Kanatsız Kuşlar'ın finalinde olanlara dair kısa bir özet...

KANATSIZ KUŞLAR FİNAL YAPTI

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsünün anlatıldığı Kanatsız Kuşlar'ın final niteliğini taşıyan 46. bölümünde; Muzaffer, gerçeği öğrendikten ve oğluyla yüzleştikten sonra yalnız kalmıştır. Emre, büyük bir tepki göstererek bırakır gider. Nefise ise ortalarda yoktur. Çektiği acılara, döktüğü gözyaşlarına dayanamayan Nefise, herkesten gizlediği bir gerçeği öğrenmiştir. Bunun üzerine küçük kızı Aysun'u da alarak kayıplara karışır. Şimdi Azime'ye çok daha fazla iş düşmektedir. Her şeyden habersiz çocuklara gerçekleri açıklamak ve baba-oğlu bir araya getirmek istemektedir.

Öte yandan Nefise'nin gizemli kayboluşuyla ilgili sır perdesi aralandığında herkes umutlanmıştır. Muzaffer, öfkesini, içindeki aldatılmışlık hissini bastırıp bir baba şefkatiyle bütün aileyi bir araya getirmek, çocuklara kol kanat olmak yolunda başarılı olabilecek midir?

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Kanatsız Kuşlar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 45. bölümünde, bütün düğümler birer birer çözülmektedir. Nefise, aşkla sevdiği kocası Muzaffer'in acı çekmesine daha fazla dayanamaz. Her şeyi göze alır ve gerçeği itiraf eder. Emre'nin kendi oğlu olduğu bilgisi Muzaffer'i tam anlamıyla sarsmıştır. Nefise'ye şimdi ne diyecek, nasıl davranacaktır? Nefise kendini affettirebilecek midir? Olanlar üzerine vicdan azabı duyan Azime, belki de ilk defa elini taşın altına koyacaktır. Nefise'nin masum olduğunu haykırır.

Öte yandan Emre gibi kardeşleri de gerçeklerden habersizdir. Ahmet konusunda büyük bir ders almış olan Cemre, şimdi ne yapıp edip ablasına olan borcunu ödemeye kararlıdır. Zeynep'in Onur ile yeniden mutlu olabilmeleri için elinden geleni yapar. Bu arada Suat da Cemre'ye olan duygularını açma isteğindedir.

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