Kanatsız Kuşlar dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanatsız Kuşlar dizisi bu hafta neden yok sorusu, dizinin takipçileri tarafından oldukça sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Her hafta perşembe akşamı ekranlara gelen Kanatsız Kuşlar dizisi bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Kanatsız Kuşlar dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanatsız Kuşlar dizisinin bu hafta neden yayınlanmayacağı, diziyi takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Kanatsız Kuşlar dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fakat dizinin kanal tarafından yayın akışından çıkartılması diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kanatsız Kuşlar dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümü hakkında kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümü 26 Nisan Perşembe akşamı ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır.
Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar.
Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür. Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır. Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister.
Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.
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