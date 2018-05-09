Kanatsız Kuşlar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.05.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Kanatsız Kuşlar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Kanatsız Kuşlar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dizisinin bu hafta ekranlara gelmesi beklenen 45. bölümüne ait fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı ancak dizinin bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartılması, diziseverleri meraklandırdı. Peki, Kanatsız Kuşlar dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanatsız Kuşlar’ın merakla beklenen 45. yeni bölümü için kanal, sevilen diziye bu hafta yayın akışında yer vermedi. Tüm bu gelişmelerin üzerine Kanatsız Kuşlar dizisinin bu hafta neden yayınlanmayacağı, diziyi takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Kanatsız Kuşlar dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANATSIZ KUŞLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Kanatsız Kuşlar'ın 45. bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Konu hakkında kanal ya da dizinin yapımcılarından henüz bir açıklama olmasa da, Kanatsız Kuşlar dizisinin ekranda olacağı saatlerde Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı yayınlanacağı için dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisinin 3 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 44. son bölümünde, Kemal ölmüştür. Onunla aynı arabada bulunan Nefise için açıklanması zor bir durumdur bu. Bir anda bütün oklar üzerine yönelir. Emre, Muzaffer'in oğlu bildiği Tarık'ın bir yanlışına müdahale eder. Ancak Tarık, üzerindeki suçlamayı terse çevirince Emre ile Muzaffer bir kez daha karşı karşıya gelir. Bu kez ipler tamamen kopacak gibidir ve Nefise artık gerçeği haykırmaya kararlıdır.

Öte yandan, Ahmet, Cemre üzerinden Zeynep'i çıldırtacak hamlelerine büyük bir halka ekler. Acaba Cemre sonunda gerçeği görebilecek midir? Ne pahasına olursa olsun Ahmet'le hesaplaşmayı aklına koyan Zeynep, Onur'la da arasını düzeltmektedir. Zor zamanda geceden sabaha yan yana olan ikili, birbirlerini sevdiklerine ve asla vazgeçemeyeceklerine de emin olurlar.

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