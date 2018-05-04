Kanatsız Kuşlar 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Muzaffer gerçekleri öğreniyor
Kanatsız Kuşlar dizisinin merakla beklenen 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Kanatsız Kuşlar'ın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, dizinin 44. bölümünün bitmesinin hemen ardından yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yoğunluğunun dikkat çektiği fragman, gelecek hafta yayınlanacak olan 45. bölüme dair önemli ipuçları veriyor. Fragmanda en çok dikkat çeken sahne ise, 'Emre senin gerçek oğlun Muzaffer!' sözlerinin sarf edildiği sahne oldu. Peki, Kanatsız Kuşlar'ın 45. yeni bölümünde neler olacak? Kanatsız Kuşlar, 45. bölüm fragmanında neler var?
Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 3 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 45. bölüm fragmanına "Emre senin gerçek oğlun Muzaffer!" sözleri adeta damga vurdu. İşte, Kanatsız Kuşlar 45. bölüm fragmanı...
KANATSIZ KUŞLAR 45. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman 45. yeni bölüme dair birçok önemli ipucu içeriyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlanan fragmana, "Emre senin gerçek oğlun Muzaffer!" sözleri damga vurdu. İzleyiciler bundan sonra neler olacağını merakla araştırıyor. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı...
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin 3 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Kemal ölmüştür. Onunla aynı arabada bulunan Nefise için açıklanması zor bir durumdur bu. Bir anda bütün oklar üzerine yönelir. Emre, Muzaffer'in oğlu bildiği Tarık'ın bir yanlışına müdahale eder. Ancak Tarık, üzerindeki suçlamayı terse çevirince Emre ile Muzaffer bir kez daha karşı karşıya gelir. Bu kez ipler tamamen kopacak gibidir ve Nefise artık gerçeği haykırmaya kararlıdır.
Öte yandan Ahmet, Cemre üzerinden Zeynep'i çıldırtacak hamlelerine büyük bir halka ekler. Acaba Cemre sonunda gerçeği görebilecek midir? Ne pahasına olursa olsun Ahmet'le hesaplaşmayı aklına koyan Zeynep, Onur'la da arasını düzeltmektedir. Zor zamanda geceden sabaha yan yana olan ikili, birbirlerini sevdiklerine ve asla vazgeçemeyeceklerine de emin olurlar.
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