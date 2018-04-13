Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kanatsız Kuşlar dizisinin merakla beklenen 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Kanatsız Kuşlar'ın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, dizinin 42. bölümünün bitmesinin hemen ardından yayınlandı. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin yoğunluğunun dikkat çektiği fragman, gelecek hafta yayınlanacak olan 43. bölüme dair önemli ipuçları veriyor. Peki, Kanatsız Kuşlar'ın 43. yeni bölümünde neler olacak? Kanatsız Kuşlar, 43. bölüm fragmanında neler var?
Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 19 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, silahlar çekiliyor ve daha birçok aksiyon dolu sahne göz çarpıyor. İşte, Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı...
KANATSIZ KUŞLAR 43. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman 43. yeni bölüme dair birçok önemli ipucu içeriyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin 12 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde, Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır. Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar. Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür.
Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır. Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister. Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.
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