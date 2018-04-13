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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
13.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanatsız Kuşlar dizisinin merakla beklenen 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Kanatsız Kuşlar'ın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, dizinin 42. bölümünün bitmesinin hemen ardından yayınlandı. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin yoğunluğunun dikkat çektiği fragman, gelecek hafta yayınlanacak olan 43. bölüme dair önemli ipuçları veriyor. Peki, Kanatsız Kuşlar'ın 43. yeni bölümünde neler olacak? Kanatsız Kuşlar, 43. bölüm fragmanında neler var?

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 19 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, silahlar çekiliyor ve daha birçok aksiyon dolu sahne göz çarpıyor. İşte, Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı...

KANATSIZ KUŞLAR 43. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman 43. yeni bölüme dair birçok önemli ipucu içeriyor.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin 12 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde, Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır. Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar. Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür.

Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır. Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister. Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.

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