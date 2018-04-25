Kanatsız Kuşlar 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 'Muzaffer her şeyi öğrenecek'
Geçtiğimiz hafta perşembe akşamı ekranlara gelmesi beklenen ancak yeni bölümü yayınlanmayan Kanatsız Kuşlar dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 43. bölümüne dair 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. Entrikalarla dolu dizi Kanatsız Kuşlar'ın 26 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ait, heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin yoğunluğunun dikkat çektiği 1. fragmanı geçen hafta yayınlanmıştı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren 2. fragmanda izleyicilerle paylaşıldı. Fragmanda 'Muzaffer bugün her şeyi öğrenecek artık' sözleri dikkat çekti. Peki, Kanatsız Kuşlar'ın 43. yeni bölümünde neler olacak? Kanatsız Kuşlar, 43. bölüm 2. fragmanında başka neler var?
Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kanatsız Kuşlar dizisinin 26 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümünü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanlarını araştırmaya başladı. Yayınlanan 43. bölüm 1. fragmanında, silahlar çekiliyor ve daha birçok aksiyon dolu sahne göz çarpıyor. 2. fragmanda ise, yine birbirinden heyecanlı sahneler var. İşte, Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanları...
KANATSIZ KUŞLAR 43. BÖLÜM FRAGMANLARI
Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar 43. yeni bölüme dair birçok önemli ipucu içeriyor.
1. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizinin 26 Nisan 2018 Perşembe akşamı ekranlara gelecek bölümünde, Muzaffer, Nefise'nin gözleri önünde gerçek sandığı oğluna kavuşur. Nefise ne yapacağını bilememektedir artık. Muzaffer ise bunca yıl ona bu acıyı çektirenlere öfkelidir. Ama yine de gelecek güzel günleri düşünmektedir. Yapıcı davranır. Bütün çocukları, kardeşlik duygusuyla bir arada tutmaya kararlıdır. Zeynep, Ahmet'in gerçek yüzünü kardeşine kanıtlayacaktır.
2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği görüntüleri izletirken, Cemre'nin gösterdiği tepki, Onur'u yine Zeynep'in yakınına taşır. Nefise'nin etrafındaki çember hızla daralırken Kemal de artık gemileri yakmıştır. Her şeyi göze almıştır. Fakat keskin sirke misali bu kez kendisi de beklemediği kadar büyük zarar görecek gibidir.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin ekranlara gelen son bölümünde, Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır. Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar.
Öte yandan Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür. Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır. Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister. Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.
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