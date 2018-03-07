Kanatsız Kuşlar 37. bölüm fragmanında Nefise hastaneden kaçırılıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine dram ve gerilim yüklü dakikalar yaşatan Kanatsız Kuşlar dizisi yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Muzaffer, polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. İşte, Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur.

Bu arada Onur ile Muzaffer de gerilir. Muzaffer'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. Nefise, gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.