Kanal D’ye dört ödül birden!
Yaşam, cemiyet ve magazin dergisi Moon Life tarafından düzenlenen Moon Life Ödülleri, sahiplerini buldu. Sanat, sosyete ve şov dünyasının bir araya geldiği geceye Kanal D, aldığı dört ödül ile damgasını vurdu.
Törende Kanal D’nin gündüz kuşağına damgasına vuran “Gelinim Mutfakta”, En İyi Kadın Programı; Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu “Buket Aydın”, En İyi Kadın Haber Sunucusu; 13 yıldır ekranda olan fenomen yapım “Arka Sokaklar”,
En İyi Polisiye Dizisi ve Magazin D’nin sunucusu “Dilay Korkmaz”, En İyi Magazin Sunucusu ödüllerini aldı.
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