Kanal D'nin yeni yarışması Chefs' Arena ne zaman başlıyor? Chefs' Arena jüri üyeleri kimler?
Batuhan Piatti'nin yer aldığı Chefs' Arena, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. 'Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler' sloganı ile tanıtımları gerçekleşen Chefs' Arena'da yarışmacılar şeflerin karşısında kazanmak için çok ter dökecek. Peki, Kanal D'nin yeni yarışması Chefs' Arena ne zaman başlıyor? Chefs' Arena jüri üyeleri kimler? İşte, merak edilenler.
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Chefs' Arena'nın ilk tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi belli oldu. Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti karşısında birinci olmak isteyen yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecek. İşte, Chefs' Arena'nın ilk bölüm tanıtımı ve yayın tarihi ile ilgili bilgiler.
CHEF'S ARENA NE ZAMAN BAŞLIYOR? JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkekler mi?
Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli şeflerimiz Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti...
Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!
Chefs’ Arena cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.
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