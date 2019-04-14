Kanal D’den yeni dizisi “Leke”ye 6 dakikalık ön gösterim!
Kanal D’de bu akşam (14 Nisan Pazar) saat 19.45’de, 16 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan “Leke”nin 6 dakikalık ön gösterimi yayınlandı.
Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi “Leke”nin bu akşam 19.45’te ön gösterimi ekrana geldi.
Kadınlara mesafeli duran genç iş adamı Cem (Burak Sevinç) ile hayatını yetiştirme yurdunda yaşayan işitme engelli kardeşi Murat'a adayan Yasemin'in (Melis Sezen) hikayesini konu alan Leke’nin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor.
"Leke", 16 Nisan Salı saat 20.00’de Kanal D’de…
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