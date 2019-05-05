Kanal D’den yeni dizisi “Afili Aşk”a özel klip!
Kanal D’de yakında yepyeni bir dizi ekrana geliyor: Afili Aşk…
Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştığı dizi için hazırlanan özel klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
“Afili Aşk”ın iki başrol oyuncusu Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizileri için stüdyoya girdi. Dizi ile aynı adı taşıyan Afili Aşk şarkısını seslendiren Burcu Özberk’e rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un eşlik ettiği klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının söz ve müziği de
dinleyenlerden tam puan aldı.
Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, yakında Kanal D’de.
İşte o çok konuşulan şarkının sözleri:
AFİLİ AŞK
Nereye kadar bu pembe rüyalar
Anlasana artık ayrı dünyalar
Kalbin kırık olanlara
Aşktan öte köy yok
Anlat sen soranlara
Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında
Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam
Nereye kadar bu pembe rüyalar
Anlasana artık ayrı dünyalar
Kalbin kırık olanlara
Aşktan öte köy yok
Anlat sen soranlara
Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında
Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam
Söz: Aslı Demirer
Müzik: Aslı Demirer, Safa Hendem
Düzenleme: Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal
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