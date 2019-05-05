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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.05.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Kanal D’den yeni dizisi “Afili Aşk”a özel klip!

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Kanal D’de yakında yepyeni bir dizi ekrana geliyor: Afili Aşk…

Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştığı dizi için hazırlanan özel klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
“Afili Aşk”ın iki başrol oyuncusu Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizileri için stüdyoya girdi. Dizi ile aynı adı taşıyan Afili Aşk şarkısını seslendiren Burcu Özberk’e rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un eşlik ettiği klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının söz ve müziği de
dinleyenlerden tam puan aldı.
Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, yakında Kanal D’de.
İşte o çok konuşulan şarkının sözleri:
AFİLİ AŞK
Nereye kadar bu pembe rüyalar
Anlasana artık ayrı dünyalar
Kalbin kırık olanlara
Aşktan öte köy yok
Anlat sen soranlara
Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında
Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam
Nereye kadar bu pembe rüyalar
Anlasana artık ayrı dünyalar
Kalbin kırık olanlara
Aşktan öte köy yok
Anlat sen soranlara

Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında
Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam
Söz: Aslı Demirer
Müzik: Aslı Demirer, Safa Hendem
Düzenleme: Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal

 

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