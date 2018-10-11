Kanal D'den "Bir Umut Yeter" dizisiyle ilgili kamuoyu duyurusu!
İşte o açıklama:
Sayın Nusret Baş, Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı
Sayın Yaşar Arslankaya, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı
Ve diğer tüm Çerkes Sivil Toplum Örgütleri kurumsal kimliği altında bütün Çerkes toplumuna duyurumuzdur
Kanal D ekranımızda, 6 Ekim 2018 Cumartesi akşamı yayınlanan Bir Umut Yeter isimli dizimizin 2.bölümünde, Çerkes vatandaşlarımızın tepkisine sebep olan hususlar bulunduğunu kamuoyundan öğrenmiş bulunuyoruz.
Konu incelendiğinde; bir kasıtla yapılmamış, tesadüfen bağımsız diyalogların birbiriyle illiyetli olduğu ve Çerkes vatandaşlarımızı hedef aldığı izlenimini verdiğini gelen tepkilerdenanlamış bulunuyoruz.
Kanal D ve MF Yapım ailesi, senaristimiz Melis Civelek ve tüm oyuncularımız olarak hiçbir vatandaş ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygıyla kucakladığımızı belirtmek isteriz.
Konuyla ilgili tüm Çerkes vatandaşlarımız ve ilgili derneklerden , istemeden ve gözdenkaçarak yarattığımız hassasiyet için özür dilemeyi borç biliriz.
Kamuoyuna Duyurulur
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