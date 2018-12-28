Kanal D'de yeni yıl heyecanı
KANAL D yılbaşı gecesine hazır. Kanalda 31 Aralık gecesi Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın başrollerini paylaştığı “Çocuklar Duymasın”, yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek.
Müziğin ve dansın bir arada olacağı yılbaşı özel bölümü, eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Dizinin ardından, 2019’un ilk saatlerinde ise “Deadpool” adlı aksiyon filmi yayınlanacak. Sinemaseverlerden tam not alan “Deadpool”, yılbaşı akşamı izleyicileri eğlendirmeye devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle