“Popstar 2018” başlıyor

Büyük orkestrası, itinayla seçilmiş çok kabiliyetli yarışmacıları ve yıldız jürisiyle adından yine çokça söz ettirecek olan “Popstar 2018” de yarışma heyecanının yanı sıra içeriğe eklenen oyunlarda programa ayrı bir renk katacak. Popstar 2018’de yarışmacılar her türden sevilen şarkıları seslendirirken her hafta bir yarışmacı birinci olarak sürpriz ödüller kazanacak. Ayrıca yine her hafta bir yarışmacı da elenerek programa veda edecek.
“Popstar 2018”in sunuculuğunu aynı zamanda programın yapımcılığını da yapan Osmantan Erkır üstlenirken, yarışmanın bu yıl ki jüri koltuğunda ise Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo oturuyor.
Programın jüri üyeleri olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Can Bonomo ve sunucusu Osmantan Erkır Popstar 2018 ile ilgili şunları söyledi;
Bülent Ersoy “Mektep talebesi gibi çok heyecanlıyım, Allah bu konuda her çalışanı başarılı kılsın, çünkü halkın huzurunda imtihan veriliyor. En iyisi olması lazım çünkü onlar her şeyin en iyisine en güzeline layık, 46 sene sonra bir imtihan daha”
Deniz Seki “İlk popstardan bu yana 15 yıl gibi bir süre geçmiş ve çok hızlı geçmiş. Şimdi o günlere geri döndüm, benim için çok güzel bir başlangıç, Popstar 2018 gerçekten çok iyi olacak, hayırlı uğurlu olsun. “
Can Bonomo “Çok heyecanlıyım ve bu jürinin bir parçası olmak da benim için çok büyük bir şans, kendimi gerçekten çok şanlı hissediyorum. Umarım çok güzel bir sezon olur. “
Armağan Çağlayan “Ben bugüne kadar Popstar seçmesi için yedi ya da sekiz Türkiye’yi gezdim ama bence bugüne kadar çıkmış olan en iddialı 13 yarışmacı bu yarışmada çıkacak, acayip iyi sesler bulduk.”
Osmantan Erkır “Türkiye’nin en köklü ses yarışması olan popstar’ı bir kere daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. “Popstar 2018” içeriğiyle, dekoruyla, kurallarıyla en yeni popstar ve en büyük amacımız popstar’ın hakkını verecek şekilde çok iyi bir müzik programını izleyicimize sunmak istiyoruz, tabi ki jürimiz sayesinde.”
Popstar 2018 14 Mart Çarşamba akşamı canlı yayınla Kanal D’de.
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