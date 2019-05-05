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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.05.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Kanal D’de Ramazan ekranı

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Kanal D’de Ramazan ekranı

Kanal D, 11 ayın sultanı Ramazan için iki özel programla izleyici karşısında olacak: “M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı”Ramazan’ın en güzel saati Sahur Vakti…

M.Fatih Çıtlak, Ramazan ayı boyunca sahur vaktinde ekranda olacak. Çıtlak, Ramazan ayının önemini anlatacağı programında, engin din bilgisi ile güncel konuların yanı sıra namaz, güzel ahlak ve ibadetlerde dikkat edilmesi gerekenleri de izleyiciler ile paylaşacak.

Kanal D’de Ramazan ekranı


Sağlıklı iftar sofraları
Arda Türkmen, bir ay boyunca iftar sofraları için pratik ve lezzetli tariflerini Kanal D ekranında paylaşacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar her gün farklı lezzetlerle iftar hazırlamak isteyenler için “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, alternatifler sunacak. Pazar günleri hariç her gün yayınlanacak olan “Arda’nın Ramazan Mutfağı” yepyeni tariflerle, sıra dışı lezzetler hazırlamaya devam ediyor. M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti ve Arda’nın Ramazan Mutfağı, Ramazan ayı boyunca Kanal D’de…

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