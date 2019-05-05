Kanal D’de Ramazan ekranı
Kanal D, 11 ayın sultanı Ramazan için iki özel programla izleyici karşısında olacak: “M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı”Ramazan’ın en güzel saati Sahur Vakti…
M.Fatih Çıtlak, Ramazan ayı boyunca sahur vaktinde ekranda olacak. Çıtlak, Ramazan ayının önemini anlatacağı programında, engin din bilgisi ile güncel konuların yanı sıra namaz, güzel ahlak ve ibadetlerde dikkat edilmesi gerekenleri de izleyiciler ile paylaşacak.
Sağlıklı iftar sofraları
Arda Türkmen, bir ay boyunca iftar sofraları için pratik ve lezzetli tariflerini Kanal D ekranında paylaşacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar her gün farklı lezzetlerle iftar hazırlamak isteyenler için “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, alternatifler sunacak. Pazar günleri hariç her gün yayınlanacak olan “Arda’nın Ramazan Mutfağı” yepyeni tariflerle, sıra dışı lezzetler hazırlamaya devam ediyor. M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti ve Arda’nın Ramazan Mutfağı, Ramazan ayı boyunca Kanal D’de…
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