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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Kanal D’de gündüz şenliği

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Kanal D’de gündüz şenliği

Gündüz kuşağı programları ile izleyicinin beğenisini kazanan Kanal D, içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Var olan gündüz kuşağı programlarına bu sezon üç yapım daha eklendi.

KANAL D’de gündüz kuşağı bu sezon daha da renklendi. Milyonları ekran başına çeken “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” ve “Gelinim Mutfakta” programlarının yanı sıra üç yeni ve iddialı yapım daha seyirciyle buluşuyor. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı “Neler Oluyor Hayatta?”, ünlü isimleri usta şeflerle buluşturacak “Beşinci Tat”, “Evimizin sağlık elçileri olacaklar” iddiasıyla hazırlanan “Balçiçek ile Dr. Cankurtaran”, seyircinin gündüz keyfine keyif katacak. Bu üçlü arasında yayın hayatına ilk başlayacak olan da Akgün’ün “Beşinci Tat”ı...
Program bugün başlıyor.

Sağlık elçileri

Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran’ın sunacağı “Balçiçek ile Dr. Cankurtaran” yakında başlıyor. Alanında uzman doktorların yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının katılacağı programa, zaman zaman ünlü isimler de konuk olacak. Sağlık alanındaki yenilikler, yeni tedavi yöntemleri, dünyadaki araştırmalar ve sağlık konusunda merak edilen her konu bu programda masaya yatırılacak.

Kanal D’de gündüz şenliği

Ekranın tadı

Kelebek’in gastronomi yazarı Müge Akgün, “Beşinci Tat” adlı yeni programında, iş, spor, sanat, turizm ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini usta şeflerle buluşturacak. Program ilk bölümüyle bugün saat 14.00’te ekranda olacak.

Kanal D’de gündüz şenliği

Yeni ikili

Hakan Ural ve Seda Akgül, “Neler Oluyor Hayatta?” ile 7 Ekim’den itibaren izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’nin yeni ikilisinin gündeme ve insana dair her şeyi konuşacakları program, hafta içi 09:00-11:00 arasında canlı yayınlanacak.

Kanal D’de gündüz şenliği

Mutfak yarışı sürüyor

Kanal D’nin ilgiyle izlenen programlarından “Gelinim Mutfakta”, bu sezon da ekran yolculuğuna devam ediyor. Fatih Ürek’in sunduğu yarışma, hafta içi her gün saat 13.00’te izleyici ile buluşuyor.

Kanal D’de gündüz şenliği

Canlı magazin

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Program hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınlanıyor.

Kanal D’de gündüz şenliği


 

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