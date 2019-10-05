Kanal D’de gündüz şenliği
Gündüz kuşağı programları ile izleyicinin beğenisini kazanan Kanal D, içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Var olan gündüz kuşağı programlarına bu sezon üç yapım daha eklendi.
KANAL D’de gündüz kuşağı bu sezon daha da renklendi. Milyonları ekran başına çeken “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” ve “Gelinim Mutfakta” programlarının yanı sıra üç yeni ve iddialı yapım daha seyirciyle buluşuyor. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı “Neler Oluyor Hayatta?”, ünlü isimleri usta şeflerle buluşturacak “Beşinci Tat”, “Evimizin sağlık elçileri olacaklar” iddiasıyla hazırlanan “Balçiçek ile Dr. Cankurtaran”, seyircinin gündüz keyfine keyif katacak. Bu üçlü arasında yayın hayatına ilk başlayacak olan da Akgün’ün “Beşinci Tat”ı...
Program bugün başlıyor.
Sağlık elçileri
Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran’ın sunacağı “Balçiçek ile Dr. Cankurtaran” yakında başlıyor. Alanında uzman doktorların yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının katılacağı programa, zaman zaman ünlü isimler de konuk olacak. Sağlık alanındaki yenilikler, yeni tedavi yöntemleri, dünyadaki araştırmalar ve sağlık konusunda merak edilen her konu bu programda masaya yatırılacak.
Ekranın tadı
Kelebek’in gastronomi yazarı Müge Akgün, “Beşinci Tat” adlı yeni programında, iş, spor, sanat, turizm ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini usta şeflerle buluşturacak. Program ilk bölümüyle bugün saat 14.00’te ekranda olacak.
Yeni ikili
Hakan Ural ve Seda Akgül, “Neler Oluyor Hayatta?” ile 7 Ekim’den itibaren izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’nin yeni ikilisinin gündeme ve insana dair her şeyi konuşacakları program, hafta içi 09:00-11:00 arasında canlı yayınlanacak.
Mutfak yarışı sürüyor
Kanal D’nin ilgiyle izlenen programlarından “Gelinim Mutfakta”, bu sezon da ekran yolculuğuna devam ediyor. Fatih Ürek’in sunduğu yarışma, hafta içi her gün saat 13.00’te izleyici ile buluşuyor.
Canlı magazin
Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Program hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınlanıyor.
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