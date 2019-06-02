KANAL D’de bayram coşkusu
KANAL D’de Ramazan Bayramı boyunca eğlenceli yarışma programları ekrana gelecek.
“Çarkıfelek” arife günü yeni içeriği ve Emre Karayel’in sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri de ekrana gelecek olan yarışmada, araba ve çarşı ürünlerinin yanı sıra nakit para da dağıtılacak. Karayel, oyunlardan kazanılacak paraları anında ödemek için para dolu kasasıyla programı sunacak. “Şanslı Harf”, “Küpünü Doldurma”, “Para Dilimi” ve bayrama özel “Karaoke” oyunları da konukları güldürecek. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği “Benimle Söyle” ise bayramın birinci günü yayınlanacak. 100 kişiden oluşan jürisine Birce Akalay’ın kaptanlık yaptığı şarkı yarışması izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yarışmacılar sahne performanslarıyla 100 kişilik jürinin önünde yeteneklerini sergileyecek.
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