Kanal D yayın akışında bugün neler var? | 5 Haziran Kanal D yayın akışı
Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı Kanal D'nin yayın akışında bugün hangi programların yer aldığı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yayın akışını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kanal D yayın akışından canlı yayın bilgilerine bakmaya başladılar. Peki, Kanal D yayın akışında bugün neler var?
Kanal D'nin bu akşamki yayın akışı günün en çok konuşulan ve araştırılan konuları arasında yer aldı. Kanal D'nin 5 Haziran tarihli yayın akışını öğrenmek isteyen televizyonseverler, 'Kanal D'nin yayın akışında bugün neler var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 5 Haziran Salı günü Kanal D yayın akışı...
07:00 Yabancı Damat
09:45 Aşk-ı Memnu
12:45 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15:00 Magazin D (Canlı)
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Hazırlık Maçı (Rusya - Türkiye) (Canlı)
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir (Yeni Bölüm)
00:15 Galip Derviş
01:45 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti (Canlı)
04:00 Çemberimde Gül Oya
05:15 Ankara'nın Dikmen'i
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