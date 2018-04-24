Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Nisan Kanal D yayın akışı
Kanal D yayın akışında bugün hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu ve diziseverler Kanal D yayın akışından canlı yayın bilgilerine bakmaya başladılar. Peki, Kanal D yayın akışında bugün neler var?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin bu akşam yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Diziseverler yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından Kanal D yayın akışını kontrol etmeye başladılar. Peki, 24 Nisan Kanal D yayın akışında neler var?
24 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Kanal D ile Günaydın Türkiye
09:45 Çocuklar Duymasın
12:45 Gelinim Mutfakta
15:00 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Mehmed Bir Cihan Fatihi - Kolaj
23:15 Çocuklar Duymasın
02:00 Öyle Sevdim ki Seni
03:30 Gelinim Mutfakta
05:15 Kalbim Ege'de Kaldı
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