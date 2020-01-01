Kanal D yayın akışında Afili Aşk bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı tatiliyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Afili Aşk oldu. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk, bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

Afili Aşk yılbaşı tatili ardından 29. yeni bölümüyle 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 20:00'de ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 28. Bölümde yeni yıl heyecanı herkesi sarmıştır ve bu özel güne beklenmedik bir hediye damga vurur!



Afili Aşk 25 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer. Şüphelerinde de haklı çıkar.

Öte yandan Yiğiterler de hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir. Yıllar önce Muhsin ve Ayşe'nin babası Kemal arasında olanlar bir anda gün yüzüne çıkar. Peki şimdi ne olacak?