Kanal D ve Leke'den dikkat çeken paylaşım
Kanal D ve Leke dizisinin sosyal medya hesaplarından “işaret dili”yle yaptığı paylaşım sosyal medyada farkındalık yarattı.
Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı "Leke", bu akşam 20:00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor.
Dizide Yasemin'e hayat Melis Sezen ve erkek kardeşi Murat'ı canlandıran Kerim Tuna Kaba'nın işaret diliyle konuştukları video dün sosyal medyadan yayınlandı.
Melis Sezen ve Kerim Tuna; "Leke 16 Nisan Salı günü Kanal D'de başlıyor. Hikayemizi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Salı günü buluşmak üzere" sözlerini işaret diliyle söyledi.
Leke, karanlık geçmişinin bıraktığı travmayla kadınlara mesafeli durmayı seçen ve hayatını işitme engelli kardeşi Murat'a adayan Yasemin'in fırtınalı aşkını konu alıyor.
Leke'nin yönetmenliğini Metin Balekoğlu, senaryosunu ise Yıldız Tunç üstleniyor.
"Leke", her Salı akşamı Kanal D’de…
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