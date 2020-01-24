Kanal D, Natpe Miami’ye damgasını vurdu!

Küresel içerik birliği; The National Association of Television Program Executives (NATPE), tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen NATPE MIAMI 2020 Fuarı, 3 gün boyunca dünyanın dört bir yanından görsel içerik üreticileri, satıcıları ve dağıtımcılarını ağırladı. Kanal D International’ın stand açtığı fuar kapsamında gerçekleştirilen ve televizyon sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı konferanslarda Kanal D yöneticileri de konuşmacı olarak yer aldı.



Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Viacom CBS, Sony Pictures gibi sektörün global markalarının üst düzey yöneticilerinin sahne aldığı “Hikaye Anlatma Sanatının Geleceği: Dramanın Modernizasyonu” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Türk dizilerinin uluslararası başarısının Türkiye’nin zengin kültür mirası ile modern hayatının harmanlamasından yola çıkılarak üretilen hikayelerden kaynaklandığına dikkat çeken Saygı, konuşmasında şunları vurguladı: “Türkiye’nin köklü tarihi geçmişi ve ev sahipliği yaptığı birbirinden farklı insan portrelerinden yola çıkılarak üretilen içerikler, dünya çapında ses getirerek, uluslararası alanda hızla alıcı buldu. Bir sonraki adım ortak prodüksiyon ve finansman ile uluslararası izleyiciler için primetime’da takip edecekleri diziler üretmek. Türkiye, kişi başı reklam harcamaları düşük ülkelerden biri olduğundan televizyon ve prodüksiyon şirketleri zorlanıyor. Onun için yurt dışı satışları daha da önem kazanıyor. Devletimiz de içerik hizmet ihracatını Türk kültürünün tanınması ve turizme katkıları nedeniyle teşvik ediyor.”



Kerim Emrah Turna

“Bir Küresel Dağıtımcının Gözünden Bağımsız İçerik” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna da, global alanda önemli içerik sağlayıcısı olan Türkiye’nin, geçmişte yaptığı doğru çalışmaları rehber alarak atacağı yeni adımlarla, sektörde sahip olduğu yeri sağlamlaştıracağını söyledi.