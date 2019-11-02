Kanal D Drama ABD’de yayında
GEÇEN yılın ekim ayında yayın hayatına başlayan ve Arjantin, Bolivya, Şili, Ekvador, Panama, Peru ve Uruguay’da drama tutkunlarına 24 saat kesintisiz Türk dizisi sunan Kanal D Drama, 1 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nde de yayına başladı.
Demirören Medya Grubu altında, Kanal D International tarafından kurulan Kanal D Drama, Comcast üzerinden Amerikan seyircisiyle buluşacak.
Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı anlaşmayla ilgili şöyle dedi:
“Kanal D, gerek açık kanallarda, gerek pay TV dünyasında, gerekse de isteğe bağlı dijital platformlarda yer alan iddialı dramalarıyla Türk kültürünü, ülkemizin coğrafi güzelliklerini ve tarihi zenginliğini dünya ile paylaşmaya devam edecek.”
Kanal D International Direktörü Kerim Emrah Turna ise şu açıklamayı yaptı: “Kanal D Drama, ilk Türk dizi kanalı olmuştu. Comcast aracılığıyla ABD’deki seyirciye ulaşacak olan ilk ‘Türk dizi kanalı’ olmaktan da büyük gurur duyuyoruz.”
İzlenme rekorları kırıyor
Latin Amerika’daki 7 ülkede yayın yapan Kanal D Drama’da yayınlanan Türk dizileri, izlenme rekorları kırıyor. En sevilen dizilerin başında ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Wilma Elles’in rol aldığı “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ile başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin’in paylaştığı “Güneşi Beklerken” geliyor.
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