Kanal D 25 yaşında!
‘‘TÜRKİYE’nin Kanalı” Kanal D, 25’inci yaşını kutluyor.
19 Aralık 1993’te yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda sayısız başarıya imza atan Kanal D, 25’inci yaşını Demirören Medya Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımıyla önceki gün Demirören TV Center binasında kutladı.
Kutlamada konuşma yapan Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, “Nice 25 yılları hep birlikte bu sektörde, bu kanalda kutlamak nasip olsun” dedi.
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