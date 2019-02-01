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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim’in yeni oyuncusu Ferhat Yılmaz kimdir?

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Kalk Gidelim’in yeni oyuncusu Ferhat Yılmaz kimdir?

Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Staff Film’in üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ferhat Yılmaz, ‘Yılan Hikayesi’ dizisindeki Rambo Berk karakteri ile tanınmıştı. Peki, Kalk Gidelim’in yeni oyuncusu Ferhat Yılmaz kimdir?

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı sevilen dizide Ferhat Yılmaz, sürpriz bir karakterle izleyiciyle buluşacak.  Rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında, Kuzenlerim, Yılan Hikayesi gibi başarılı yapımlarda izleyicilerin gönlünde yer edinen Ferhat Yılmaz, verdiği kilolardan sonra ilk defa izleyici karşısına çıkacak.

1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan başrollerini Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul’un paylaştığı “ Yılan Hikayesi” dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu.

 

 

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