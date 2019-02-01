Kalk Gidelim’in yeni oyuncusu Ferhat Yılmaz kimdir?
Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Staff Film’in üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ferhat Yılmaz, ‘Yılan Hikayesi’ dizisindeki Rambo Berk karakteri ile tanınmıştı. Peki, Kalk Gidelim’in yeni oyuncusu Ferhat Yılmaz kimdir?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı sevilen dizide Ferhat Yılmaz, sürpriz bir karakterle izleyiciyle buluşacak. Rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında, Kuzenlerim, Yılan Hikayesi gibi başarılı yapımlarda izleyicilerin gönlünde yer edinen Ferhat Yılmaz, verdiği kilolardan sonra ilk defa izleyici karşısına çıkacak.
1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan başrollerini Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul’un paylaştığı “ Yılan Hikayesi” dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu.
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