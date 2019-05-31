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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in sezon finali fragmanı yayınlandı | 73. bölümde neler olacak?

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Kalk Gidelim'in sezon finali fragmanı yayınlandı | 73. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Kalk Gidelim dizisi, 73. bölümü ile sezon finali yapacak. Bir süre sevenlerine veda edecek olan Kalk Gidelim'in yeni bölümünde evi kurtarma macerasında gerek Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil gerekse çocukları ummadıkları bazı durumlarla karşılaşırlar. Peki, Kalk Gidelim'in 73. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin sezon finalinde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Yıldız Kültür, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Beyazıt Gülercan, Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı, Kalk Gidelim, 73. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek. Sezon finalinin ardından, dizinin takipçileri 73. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Kalk Gidelim'in sezon finali fragmanı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Seyfettin ve Mustafa Ali ata yadigarı baba evini kaybetmemek için ellerinden geleni yapsalar da Dal sülalesinin eve ve araziye ortak bazı fertleri fiyatı yükselttikçe yükseltirler. Evin akıbetini köydeki herkes öğrenir. Sefer, Meryem ve diğer köylüler de kendilerince yardım etmenin yolarını ararlar. Şakir de kendi yöntemleriyle gerekli parayı bulmaya çalışır. Diğer yandan Nusrettin ve Celil’i Seyfettin ve Mustafa Ali ikna etmeye çalışsalar da nafiledir. Dedelerini üzgün ve çaresiz gören torunlar Samim, Halim ve Canberk de ellerinden geleni yaparlar. Evi kurtarma macerasında gerek Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil gerekse çocukları ummadıkları bazı durumlarla karşılaşırlar. Doğup büyüdükleri, zora düşünce sığındıkları baba ocağı adım adım elden giderken Sevda, Hatice, Nurcan ve Nuriye de ellerini taşın altına koyup harekete geçerler. Hacı Hüseyin’in başlarında olduğu evleri elden çıkmasın diye bütün ahali topyekûn seferber olmuş bir şekilde hareket etse de Nusrettin ve Celil’in inadını kırmakta zorlanacaklardır.

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