Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
GeriTelevizyon Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.05.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim'in 18 Mayıs tarihinden 71. bölümü ile ekranlara geldi. Kalk Gidelim'in bu haftaki bölümünde Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp fırçaladı. Dizinin yayınlanan son bölümü yine seyircilere keyifli anlar yaşattı. Peki, Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisi cumartesi akşamı yayınlanacak olan 71. bölümü ile yine izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anladı ve durumu Seyfettin’e iletti. Seyfettin mevzuyu kurcaladı ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Peki, Kalk Gidelim'in 71. bölümünde başka neler oldu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kalk Gidelim dizisi ile ilgili merak edilenler...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

71. BÖLÜMDE NELER OLDU?Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp tatlı sert fırçalar. Herkes payına düşeni alır. Hacı ise Allah’tan başımızı soktuğumuz baba yadigârı evimiz var diye düşünür. Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anlar ve durumu Seyfettin’e iletir. Seyfettin mevzuyu kurcalar ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaşır. Evle ilgili bu durum bütün aileyi derinden etkileyecektir. Seyfettin ve Halil bir yandan evle ilgilenirken diğer yandan hanımlarıyla da ilgilenmeleri icap eder. Mustafa Ali, Nurcan’ı tatile götürmüş, Nurcan da tatilden kadınları kıskandıracak fotoğraflar paylaşmaktadır. Seyfettin de Sevda’ya bir dizi vaatlerde bulunur ve ağrısız başını olmadık dertlere sokar. Diğer yandan Meryem, Ercan’a sert konuşur ve bu sefer Ercan’ın kalbi cidden kırılır. Meryem hatasını telafi etmek için adım atsa da Ercan’dan karşılık bulmakta zorlanır. Ercan da bu durumu lehine kullanarak Şakir ve Efe’yle çok ilginç bir işe imza atarlar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Görenler tanıyamadı!

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Filiz Akın korkuttu

Takipçisinden özür diledi