Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim'in 18 Mayıs tarihinden 71. bölümü ile ekranlara geldi. Kalk Gidelim'in bu haftaki bölümünde Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp fırçaladı. Dizinin yayınlanan son bölümü yine seyircilere keyifli anlar yaşattı. Peki, Kalk Gidelim'in 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisi cumartesi akşamı yayınlanacak olan 71. bölümü ile yine izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anladı ve durumu Seyfettin’e iletti. Seyfettin mevzuyu kurcaladı ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Peki, Kalk Gidelim'in 71. bölümünde başka neler oldu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kalk Gidelim dizisi ile ilgili merak edilenler...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
71. BÖLÜMDE NELER OLDU?Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp tatlı sert fırçalar. Herkes payına düşeni alır. Hacı ise Allah’tan başımızı soktuğumuz baba yadigârı evimiz var diye düşünür. Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anlar ve durumu Seyfettin’e iletir. Seyfettin mevzuyu kurcalar ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaşır. Evle ilgili bu durum bütün aileyi derinden etkileyecektir. Seyfettin ve Halil bir yandan evle ilgilenirken diğer yandan hanımlarıyla da ilgilenmeleri icap eder. Mustafa Ali, Nurcan’ı tatile götürmüş, Nurcan da tatilden kadınları kıskandıracak fotoğraflar paylaşmaktadır. Seyfettin de Sevda’ya bir dizi vaatlerde bulunur ve ağrısız başını olmadık dertlere sokar. Diğer yandan Meryem, Ercan’a sert konuşur ve bu sefer Ercan’ın kalbi cidden kırılır. Meryem hatasını telafi etmek için adım atsa da Ercan’dan karşılık bulmakta zorlanır. Ercan da bu durumu lehine kullanarak Şakir ve Efe’yle çok ilginç bir işe imza atarlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle