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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.05.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in 71. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Kalk Gidelim'in 71. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim'in 18 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 71. bölüme dair yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in bu haftaki bölümünde Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp tatlı sert fırçalar. Herkes payına düşeni alır. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kalk Gidelim'in 71. bölüm fragmanı.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisi cumartesi akşamı yayınlanacak olan 71. bölümü ile yine izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde, Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anlar ve durumu Seyfettin’e iletir. Seyfettin mevzuyu kurcalar ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaşır. İşte, Kalk Gidelim dizininin yeni bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları...

71. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hacı Hüseyin, ailenin erkeklerini karşısına alıp tatlı sert fırçalar. Herkes payına düşeni alır. Hacı ise Allah’tan başımızı soktuğumuz baba yadigârı evimiz var diye düşünür. Halil çöp vergisini yatıracağı sırada evle ilgili bir aksilik olduğunu anlar ve durumu Seyfettin’e iletir. Seyfettin mevzuyu kurcalar ve hiç beklenmedik bir durumla karşılaşır. Evle ilgili bu durum bütün aileyi derinden etkileyecektir. Seyfettin ve Halil bir yandan evle ilgilenirken diğer yandan hanımlarıyla da ilgilenmeleri icap eder. Mustafa Ali, Nurcan’ı tatile götürmüş, Nurcan da tatilden kadınları kıskandıracak fotoğraflar paylaşmaktadır. Seyfettin de Sevda’ya bir dizi vaatlerde bulunur ve ağrısız başını olmadık dertlere sokar. Diğer yandan Meryem, Ercan’a sert konuşur ve bu sefer Ercan’ın kalbi cidden kırılır. Meryem hatasını telafi etmek için adım atsa da Ercan’dan karşılık bulmakta zorlanır. Ercan da bu durumu lehine kullanarak Şakir ve Efe’yle çok ilginç bir işe imza atarlar.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?

TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenilen, usta oyuncu kadrosuyla izleyicilerine aile olmayı keyifli bir şekilde aktaran aile komedi dizisi ‘Kalk Gidelim’ ‘de bu hafta Seyfettin, Mustafa Ali ve Damat Halil Meryem’in gerçek ailesinin peşine düşüyorlar.

Ramazan ayı gelmiş, köye, hanelere ayrı bir neşe ve muhabbet getirmiştir. Mustafa Ali, Seyfettin ve Halil de Meryem’in üveyliğini ortaya çıkarıp onu yıllar sonra üzdükleri için helallik isterler. Meryem ise durumu fırsata çevirir ve birkaç isteği olur. Önce kendi işlerine koşturur bu arada Dal Ailesi’nin kadınları erkeklerinin Meryem’e yardım ettiğini görünce ne yapacaklarını şaşırırlar. Meryem’in asıl isteği ise kendi heykelinin Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil tarafından köyün meydanına dikilip törenle tüm köylülerin huzurunda açılmasıdır. Bu isteğe karşı çıksalar da helallik için yerine getirmeye çalışırlar ve türlü maceralara yelken açarlar.

Ramazan dolayısıyla Hacı Hüseyin ve Sefer’in öncülüğünde köyün tüm ileri gelenleri tarafından toplanan paralarla yardıma muhtaç olanlar için kumanya paketleri hazırlanır. Bu durumla özellikle Hacı Hüseyin ilgilenir ve sessizce zamanında dağıtım yapılması için titizlenir. Fakat Seyfettin ve Mustafa Ali yine olmadık bir iş yaparken kumanyaların da sahiplerine ulaşmadıkları ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için Meryem’le beraber hareket etmekten başka yol yoktur. Diğer yandan Ercan sebebi belirsiz bir durumdan dolayı sakatlanmıştır. İlk 11’i kurmakta zorlanan Şakir ceza yememek için takım oyuncusu Ercan’ı iyileştirip maç saatine yetiştirmek için Ercan’a Dudu’yla birlikte Meryem’in evinde bakmaya başlar. Dudu bu durumdan bir hayli sıkılsa da Ercan’ın keyfi yerindedir. Aileler öğrenince de Şakir durumu idare etmeye çalışacaktır.

 

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