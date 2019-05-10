Kalk Gidelim'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in 11 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Seyfettin, Mustafa Ali ve Damat Halil Meryem’in gerçek ailesinin peşine düşecekler. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı.
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Yıldız Kültür, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Beyazıt Gülercan, Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı , cumartesi günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalk Gidelim'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Ramazan ayı köye, hanelere ayrı bir neşe ve muhabbet getirecek. İşte, Kalk Gidelim'in 70. bölümünde yaşanacaklar...
70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenilen, usta oyuncu kadrosuyla izleyicilerine aile olmayı keyifli bir şekilde aktaran aile komedi dizisi ‘Kalk Gidelim’ ‘de bu hafta Seyfettin, Mustafa Ali ve Damat Halil Meryem’in gerçek ailesinin peşine düşüyorlar.
Ramazan ayı gelmiş, köye, hanelere ayrı bir neşe ve muhabbet getirmiştir. Mustafa Ali, Seyfettin ve Halil de Meryem’in üveyliğini ortaya çıkarıp onu yıllar sonra üzdükleri için helallik isterler. Meryem ise durumu fırsata çevirir ve birkaç isteği olur. Önce kendi işlerine koşturur bu arada Dal Ailesi’nin kadınları erkeklerinin Meryem’e yardım ettiğini görünce ne yapacaklarını şaşırırlar. Meryem’in asıl isteği ise kendi heykelinin Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil tarafından köyün meydanına dikilip törenle tüm köylülerin huzurunda açılmasıdır. Bu isteğe karşı çıksalar da helallik için yerine getirmeye çalışırlar ve türlü maceralara yelken açarlar.
Ramazan dolayısıyla Hacı Hüseyin ve Sefer’in öncülüğünde köyün tüm ileri gelenleri tarafından toplanan paralarla yardıma muhtaç olanlar için kumanya paketleri hazırlanır. Bu durumla özellikle Hacı Hüseyin ilgilenir ve sessizce zamanında dağıtım yapılması için titizlenir. Fakat Seyfettin ve Mustafa Ali yine olmadık bir iş yaparken kumanyaların da sahiplerine ulaşmadıkları ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için Meryem’le beraber hareket etmekten başka yol yoktur. Diğer yandan Ercan sebebi belirsiz bir durumdan dolayı sakatlanmıştır. İlk 11’i kurmakta zorlanan Şakir ceza yememek için takım oyuncusu Ercan’ı iyileştirip maç saatine yetiştirmek için Ercan’a Dudu’yla birlikte Meryem’in evinde bakmaya başlar. Dudu bu durumdan bir hayli sıkılsa da Ercan’ın keyfi yerindedir. Aileler öğrenince de Şakir durumu idare etmeye çalışacaktır.
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