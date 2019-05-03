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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.05.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in 69. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Kalk Gidelim'in 69. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Kalk Gidelim'in 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in 4 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde, Meryem üvey olduğunu duyunca çok sinirlenir ve böyle bir iddiayı ispatlamazlarsa Hacı Baba’ya gidip şikayet edeceğini söyler. Seyfettin, Mustafa Ali ve Damat Halil de mecburen Meryem’in gerçek ailesinin peşine düşerler. Peki dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kalk Gidelim'in merakla beklenen 69. bölüm fragmanı.

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Yıldız Kültür, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Beyazıt Gülercan, Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı , cumartesi günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan kalk Gidelim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in 69. bölümü izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Seyfettin, Mustafa Ali Damat Halil ve Ercan Meryem'in gerçek ailesinin peşine düşecek. Fakat gerçek aileyi bulmak sandıkları kadar kolay olmayacak. işte, Kalk Gidelim'in 69. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

KALK GİDELİM'İN 69. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Meryem üvey olduğunu duyunca çok sinirlenir ve böyle bir iddiayı ispatlamazlarsa Hacı Baba’ya gidip şikayet edeceğini söyler. Seyfettin, Mustafa Ali ve Damat Halil de mecburen Meryem’in gerçek ailesinin peşine düşerler. Bu üçlüye Ercan da dahil olur. Gerçek aileyi bulmak sanıldığı kadar kolay olmayacaktır çünkü Hacı Baba’ya sormayı bırak, hissettirmeden halletmeleri gerekmektedir. Bu arama sürecinde Mustafa Ali ve Seyfettin aynı zamanda yeminlerini bozdukları için 3 günlük de kefaret orucu tutmaktadırlar. Ev halkına yakalanmadan sahur ve iftar yapmaya çalışırken bir de Meryem’in rahmetli babası için verdiği hayır yemeğinde ecel terleri dökerler. Oruçlu olduklarını sır ortaya çıkmasın diye eşlerinden de gizleyince kadınlar kocalarının kendilerine tavır aldığını düşünüp durumu yumuşatmak için onların sevdiği yiyecekleri yaparlar. Bu durum Seyfettin ve Mustafa Ali’yi yumuşatacağına oruçlu oldukları için aksine daha da gerer.

Diğer yandan Şakir, köyün futbol kulübünün borçlarını eritmek için futbolcu satmaya karar verir. Gözüne İnsaf’ı kestirir. Üç gol attığı maçı internete yükler fakat İnsaf satılmayı reddeder. Veli de Şakir’e sen futbolcu sat ben senin elini herkesin içinde öperim deyince futbolcu satma işi inada biner.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğunu öğrenirler ve bu sırrı saklamaları gerekir. Bu bilginin şokunu hazmetmeye çalışırlarken İnsaf, köyde yanlış ilaçlama yapar ve bazı sokaklardaki evler mecburen boşaltılmak zorunda kalır. Köyün bir kısmı mecburen göl kenarında çadır kampı kurarlar. Çadır kampında Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in evlatlık olma meselesini konuşurlarken bir anda Halil ve Ercan’ı fark ederler. Acaba duydular mı diye tedirgin olup yoklama çekerler. Özellikle Ercan duymamalıdır çünkü duyarsa Meryem’in elindeki servetin gideceğini düşünüp Meryem’i terk edebilir diye düşünürler.

Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yiyince Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alır. Bunun için çok ince çalışmalar yapmalıdırlar. Fakat Nehir’i gözlerlerken Nehir’in bambaşka planlar içinde olduğunu öğrenirler.

Şakir ise futbol takımının borcundan sebep eve gelen ihtar kağıdını Dudu’ya göstermeden almanın peşindedir. Yalnız kağıdın nerede olduğunu bilemez ve bulmaya çalışırken hiç beklenmedik bir yerde çıkacaktır.

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğu sırrını saklayabilecekler mi? Nehir, Canberk ve Sinan’a nasıl bir plan hazırlıyor. Şakir borcundan dolayı eve gelen ihtar kağıdını Dudu görmeden bulabilecek mi?

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