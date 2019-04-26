Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
GeriTelevizyon Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
26.04.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan ve yeni bölümleriyle izleyiciyi güldürmeyi başaran Kalk Gidelim'in merakla beklenen 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğunu öğrenirler ve bu sırrı saklamaları gerekir. İşte, Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı bilgiler.

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen evli çiftin öyküsünü konu alan TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 27 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan 68. bölümünde Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yedikten sonra Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alacak. Peki, Kalk Gidelim'in 68. bölümünde başka neler olacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

KALK GİDELİM'İN 68. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğunu öğrenirler ve bu sırrı saklamaları gerekir. Bu bilginin şokunu hazmetmeye çalışırlarken İnsaf, köyde yanlış ilaçlama yapar ve bazı sokaklardaki evler mecburen boşaltılmak zorunda kalır. Köyün bir kısmı mecburen göl kenarında çadır kampı kurarlar. Çadır kampında Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in evlatlık olma meselesini konuşurlarken bir anda Halil ve Ercan’ı fark ederler. Acaba duydular mı diye tedirgin olup yoklama çekerler. Özellikle Ercan duymamalıdır çünkü duyarsa Meryem’in elindeki servetin gideceğini düşünüp Meryem’i terk edebilir diye düşünürler.
Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yiyince Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alır. Bunun için çok ince çalışmalar yapmalıdırlar. Fakat Nehir’i gözlerlerken Nehir’in bambaşka planlar içinde olduğunu öğrenirler.

Şakir ise futbol takımının borcundan sebep eve gelen ihtar kağıdını Dudu’ya göstermeden almanın peşindedir. Yalnız kağıdın nerede olduğunu bilemez ve bulmaya çalışırken hiç beklenmedik bir yerde çıkacaktır.

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğu sırrını saklayabilecekler mi? Nehir, Canberk ve Sinan’a nasıl bir plan hazırlıyor. Şakir borcundan dolayı eve gelen ihtar kağıdını Dudu görmeden bulabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mustafa Ali ve Seyfettin evin önündeki tarlayı fidan dikmek için kazarken küçük bir kutu bulurlar. Heyecanla açarlar, içinde sadece kağıtlar vardır. Kağıtlardan birini okuyunca evlatlık alındıklarını zannederler. Seyfettin ve Mustafa Ali bu işin peşine düşerken ummadıkları bir gerçekle yüzleşirler.
Diğer yandan Sevda, Seyfettin’in kız çocuk istediğini anlar ve Hatice Ana’ya durumu iletir. Hatice de kendi kocakarı yöntemleriyle kız olsun diye türlü girişimlerde bulunur.

Dal Ailesi’nde bunlar yaşanırken köyde ise bambaşka bir heyecan vardır. Halil’in satın aldığı, Şakir’in hoca olduğu köyün futbol takımı önemli bir maça çıkacaktır. Tüm köy bu maç için kenetlenir. Gençler bir yandan maça konsantre olurken diğer yandan Canberk ve Sinan da Nehir’in doğum günü için küçük ama etkili sürprizler peşindedir. Sonunda buz adam Veli’yi de çileden çıkaracaklardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Gökhan Gencebay: “Ben bıçaklandığımı fark etmedim, ıslaklık olunca kanı görünce anladım”

Eliz Sakuçoğlu: Kardeşlerin en delikanlısı

5 ayda 28 kilo verdi!

Ayrılığın perde arkası