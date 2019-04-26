Kalk Gidelim'in 68. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen evli çiftin öyküsünü konu alan TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 27 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan 68. bölümünde Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yedikten sonra Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alacak. Peki, Kalk Gidelim'in 68. bölümünde başka neler olacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

KALK GİDELİM'İN 68. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğunu öğrenirler ve bu sırrı saklamaları gerekir. Bu bilginin şokunu hazmetmeye çalışırlarken İnsaf, köyde yanlış ilaçlama yapar ve bazı sokaklardaki evler mecburen boşaltılmak zorunda kalır. Köyün bir kısmı mecburen göl kenarında çadır kampı kurarlar. Çadır kampında Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in evlatlık olma meselesini konuşurlarken bir anda Halil ve Ercan’ı fark ederler. Acaba duydular mı diye tedirgin olup yoklama çekerler. Özellikle Ercan duymamalıdır çünkü duyarsa Meryem’in elindeki servetin gideceğini düşünüp Meryem’i terk edebilir diye düşünürler.

Canberk ve Sinan, Veli’den vetoyu yiyince Nehir’e yaklaşmaları oldukça sıkıntılı bir hal alır. Bunun için çok ince çalışmalar yapmalıdırlar. Fakat Nehir’i gözlerlerken Nehir’in bambaşka planlar içinde olduğunu öğrenirler.

Şakir ise futbol takımının borcundan sebep eve gelen ihtar kağıdını Dudu’ya göstermeden almanın peşindedir. Yalnız kağıdın nerede olduğunu bilemez ve bulmaya çalışırken hiç beklenmedik bir yerde çıkacaktır.

Seyfettin ve Mustafa Ali, Meryem’in üvey olduğu sırrını saklayabilecekler mi? Nehir, Canberk ve Sinan’a nasıl bir plan hazırlıyor. Şakir borcundan dolayı eve gelen ihtar kağıdını Dudu görmeden bulabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mustafa Ali ve Seyfettin evin önündeki tarlayı fidan dikmek için kazarken küçük bir kutu bulurlar. Heyecanla açarlar, içinde sadece kağıtlar vardır. Kağıtlardan birini okuyunca evlatlık alındıklarını zannederler. Seyfettin ve Mustafa Ali bu işin peşine düşerken ummadıkları bir gerçekle yüzleşirler.

Diğer yandan Sevda, Seyfettin’in kız çocuk istediğini anlar ve Hatice Ana’ya durumu iletir. Hatice de kendi kocakarı yöntemleriyle kız olsun diye türlü girişimlerde bulunur.

Dal Ailesi’nde bunlar yaşanırken köyde ise bambaşka bir heyecan vardır. Halil’in satın aldığı, Şakir’in hoca olduğu köyün futbol takımı önemli bir maça çıkacaktır. Tüm köy bu maç için kenetlenir. Gençler bir yandan maça konsantre olurken diğer yandan Canberk ve Sinan da Nehir’in doğum günü için küçük ama etkili sürprizler peşindedir. Sonunda buz adam Veli’yi de çileden çıkaracaklardır.