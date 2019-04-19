Kalk Gidelim'in 67. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir'e sürpriz doğum günü
TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları ekranlara gelen ve izleyici tarafından severek takip edilen Kalk Gidelim dizinini 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Canberk ve Sinan Nehir için sürpriz doğum günü hazırlığına girecek. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kalk Gidelim dizinin 67. bölüm fragmanı ve merak edilenler...
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı TRT1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'in 67. bölümü 20 Nisan Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak. Kalk Gidelim dizisinin bu haftaki bölümünde Mustafa Ali ve Seyfettin evin önündeki tarlayı fidan dikmek için kazarken küçük bir kutu bulurlar. Heyecanla açarlar, içinde sadece kağıtlar vardır. Kağıtlardan birini okuyunca evlatlık alındıklarını zannederler. İşte, Kalk Gidelim dizisinin 67. bölümüne ilişkin bazı ipuçları...
KALK GİDERLİM'İN 67. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Mustafa Ali ve Seyfettin evin önündeki tarlayı fidan dikmek için kazarken küçük bir kutu bulurlar. Heyecanla açarlar, içinde sadece kağıtlar vardır. Kağıtlardan birini okuyunca evlatlık alındıklarını zannederler. Seyfettin ve Mustafa Ali bu işin peşine düşerken ummadıkları bir gerçekle yüzleşirler.
Diğer yandan Sevda, Seyfettin’in kız çocuk istediğini anlar ve Hatice Ana’ya durumu iletir. Hatice de kendi kocakarı yöntemleriyle kız olsun diye türlü girişimlerde bulunur.
Dal Ailesi’nde bunlar yaşanırken köyde ise bambaşka bir heyecan vardır. Halil’in satın aldığı, Şakir’in hoca olduğu köyün futbol takımı önemli bir maça çıkacaktır. Tüm köy bu maç için kenetlenir. Gençler bir yandan maça konsantre olurken diğer yandan Canberk ve Sinan da Nehir’in doğum günü için küçük ama etkili sürprizler peşindedir. Sonunda buz adam Veli’yi de çileden çıkaracaklardır.
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