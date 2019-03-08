Kalk Gidelim'in 61. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kalk Gidelim, 9 Mart Cumartesi akşamı 61. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün yayınlanmasına kısa bir süre kala, iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Kalk Gidelim'in 61. bölümünde neler olacak?
Kadrosunda Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever, Yıldız Kültür, Hayrettin ve Nilay Deniz gibi isimlerin yer aldığı, çekimleri Muğla'da devam eden Kalk Gidelim'in 61. bölüm fragmanları yayınlandı. İşte, Kalk Gidelim'in yeni fragmanları ve 61. bölümün kısa özeti...
Kalk Gidelim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde; Seyfettin Dal ve ailesi ineklerin bulunmasından dolayı mutludur. Fakat asıl sorun inekleri kimin çaldığıdır. Meryem’den şüphelenseler de durum daha farklı bir boyut kazanacaktır. Meryem ise bu töhmet karşısında beklenmedik bir tavır sergileyecektir. Yoğurthanede işçiler arasında da bazı söylentilerden dolayı huzursuzluk oluşur.
Ercan ve Sadık, Meryem’in yanında dimdik dururken, Ercan kendi yöntemleriyle yoğurthanedeki işçileri çalıştırmanın bir yolunu bulur. Diğer yandan Halim ve Badegül’ün arasındaki problem gittikçe büyürken, Meryem oturduğu ev ve dükkanı Badegül’ün üzerine yapınca Halim’le Badegül arasında ipler kopma noktasına gelir. Canberk ve Nehir’in Ali Demir’i bulma yolunda tek şüphelendikleri isim İsmet’tir. İsmet bir yolunu bulup gençleri atlatmaya çalışsa da Seyfettin ve Mustafa Ali’nin de desteğiyle Veli ve Nehir adım adım babaları Ali Demir’e yaklaşmaktadır. İsmet’i ise tufaya düşürmek için en önemli görev Şakir’e düşmüştür.
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