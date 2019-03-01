Kalk Gidelim'in 60. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kalk Gidelim, 2 Mart Cumartesi akşamı 60. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün yayınlanmasına kısa bir süre kala, iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Kalk Gidelim'in 60. bölümünde neler olacak?
Kadrosunda Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever, Yıldız Kültür, Hayrettin ve Nilay Deniz gibi isimlerin yer aldığı, çekimleri Muğla'da devam eden Kalk Gidelim'in 60. bölüm fragmanları yayınlandı. İşte, Kalk Gidelim'in 60. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Kalk Gidelim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde; Dal Ailesi’nin ekmek teknesi olan süt çiftliğindeki inekler çalınmıştır. Bu durum en çok kızlarım diye sevip üzerlerine titrediği Seyfettin’i üzer. Süt inekleri olduğu için sağılma zamanına kadar onların bulunması gerekmektedir. Jandarma bir koldan, Seyfettin ile Mustafa Ali önderliğinde damatlar ve köylüler bir koldan aramaya koyulurlar. Bu arama tarama esnasında Mustafa Ali, Seyfettin, Halil ve Halim süre daralırken umulmadık maceraların içinde kendilerini bulurlar.
Nehir ile Canberk de köye yakın çiftlikleri dolaşırken Nehir babasıyla ilgili beklenmedik bir ipucuyla karşılaşır. Nehir’in öğreneceği bilgi babasına bir adım daha yaklaşmasına vesile olur.
Diğer yandan süt bekleyen firmalar teker teker ararken bu duruma erkeklerin başı inekleri aramadan dolayı kalabalık olduğu için kadınlar el atar. Nurcan firmaları idare ederken sözleşmeler fesih olmasın diye Sevda ve Nuriye de dışardan süt bulmaya çalışırlar. Bu süt arama meselesine Şakir ve Veli de dahil olunca işlerin sarpa sarması kaçınılmazdır.
Meryem ise ineklerin çalınmasını kendisinden bilmesinler diye Ercan üzerinden kritik bir hamle yapar. Bu hamleyle Meryem kendisini aklayabilecek midir?
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