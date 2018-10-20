Kalk Gidelim'in 42. bölümü heyecan dolu! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan sevilen dizi Kalk Gidelim, bu akşam 42. bölümüyle ekranlarda olacak. İlgiyle izlenen dizinin bu haftaki bölümünde köy meydanında yapılan düğüne Meryem baskın yapacak. Peki, Kalk Gidelim'in 42. bölümde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında neler var?
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kalk Gidelim, 20 Ekim'de yayınlanacak bölümüyle 42. kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü öncesi, diziseverlere ipucu vermesi açısından iki fragman paylaşıldı. İşte, Kalk Gidelim'in 42. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Cumartesi akşamları yayınlanan Kalk Gidelim'in 42. bölümünde; Köy meydanında Halim ile Badegül, Şakir ile Dudu ve Veli ile Duru’nun nikahları kıyılırken Meryem düğüne baskın yapar. Amacı düğünü dağıtmaktır. Meryem’in karşısına Seyfettin dikilir, ortam gerilir ve Seyfettin Meryem’e unutamayacağı bir ders verir. Akabinde nikahlar kıyılır, imzalar atılır fakat özellikle Şakir ile Dudu, Veli ile Duru için apayrı bir maceraya ve sorunlar yumağına imza attıklarını çok sonraları anlayacaklardır. Ertesi gün Badegül teyzesinin küs olmasına üzüldüğü için Halim ile el öpmeye gitmek ister. Hacı Hüseyin’in de icazetiyle el öpmesine giden Halim ile Badegül, Meryem tarafından beklenmedik bir şekilde karşılanır. Diğer yandan kız babaları Mustafa Ali ve Halil duygusala bağlayıp içlenmeye devam ederler. Fakat bir anda kızlarını evlendikleri ilk gece kapılarında görünce çok şaşırırlar. Bu şaşkınlığı üzerinden atan Mustafa Ali, krizi fırsata çevirmenin yollarını ararken Halil de kendisine yardım edecektir. Yeni damatlar Şakir ile Veli ise ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar.
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