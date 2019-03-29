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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.03.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 64. bölümde neler olacak?

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Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 64. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında her cumartesi izleyici ile buluşan Kalk Gidelim'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın akşam ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim'in yeni bölümünde, Ali Demir’in Mustafa Ali’yi dolandırıp iflasına sebep olan Roman Rebrov olduğu ortaya çıkınca kaçmaya çalışacak. Peki, 64. bölümde başk neler olacak? İşte, Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanları ve diziyle ilgili detaylar...

İlgiyle takip edilen ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin takipçileri, 30 Mart'ta ekranlara gelecek olan yeni bölümde neler olacağını da merak etmeye başladı. İşte, Kalk Gidelim'in 64. bölüm fragmanlarına dair bilgiler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Demir’in Mustafa Ali’yi dolandırıp iflasına sebep olan Roman Rebrov olduğu ortaya çıkınca kaçmaya çalışır. Fakat bunun önlemini ise hiç ummadıkları biri almıştır. Diğer yandan Ali Demir inkar yolunu seçer ve araya Sefer’i sokar. Otel arazisi hususunda Mustafa Ali’ye uygun fiyata yardımcı olacağı haberini gönderince Mustafa Ali’nin girişimci damarı kabarır. Seyfettin ise Ali Demir’le ticaret yapmasını istememektedir. Diğer yandan Seyfettin, Veli ve Nehir kardeşlerin yanına gidip babalarının gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için onlardan yardım ister. Oldukça keyifli bir planla Seyfettin, Ali Demir’in aslından kim olduğunun ortaya çıkarmak için gerekli hamleleri yapar.

Halil, damadı Şakir’le oldukça farklı bir yatırıma imza atarak spor kulübü satın alırlar. Kendi köylerinin takımını alan Şakir kahveyi lokal yapar ve asıl hedefine odaklanır. Fakat bu alışverişte atladıkları çok önemli bir detay başlarını derde sokar ve Nuriye ile Dudu’nun gazabına uğrarlar. Nehir bir yandan babası hakkındaki iddiaların aslını araştırırken diğer yandan Canberk ve Sinan’ın hamlelerini boşa düşürüp, onları da çok ilginç bir oyunun içine dahil eder.

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