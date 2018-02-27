'Kalk Gidelim' dizisinin Hanımağa'sı Aslı Omağ deniz sezonunu erken açtı!

18. bölümü çektiklerini belirten Omağ "Hanımağa, ters köşe bir rol, herkesin oynamak istediği bir karakter. Meryem Ağa'nın biraz dramatik yanı da var; 26 yıl önce nikah masasında terk edilen Meryem, yıllar sonra Mustafa Ali ile karşılaşınca olaylar bir anda farklı şekilde gelişiyor. Yaşadıklarından dolaylı Meryem sadece dış dünya ile arasına duvar örmekle kalmamış, kadınlığını unutmuş bir karakter" diyor.

Yapımcılığını Staff Film'in yaptığı başrolleri Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Erkan Sever ve Aslı Omağ’ın paylaştığı "Kalk Gidelim" TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

DENİZ SEZONUNU ERKEN AÇTI

Muğla da deniz sezonunu erken açtığını belirten Aslı Omağ "Sporcu olmamın getirdiği alışkanlıkla yılın 12 ayı yüzüyorum. Bu nedenle setten arta kalan boş zamanlarımda da denize giriyorum." dedi.

MUĞLA'DA BÜYÜKBABA'SINI ANDI

Muğla'nın kendisi için çok özel bir şehir olduğunu belirten Omağ, "Annemin dedesi Ethem Fehmi Arslanlı ilk Muğla (Mentese) Milletvekilidir. 1920 yılında 1. TBMM ye girdi. O nedenle Muğla benim için daha da özel" dedi.

GS KALAMIŞ TESİSLERİ'NDE SAHNE ALACAK

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerini de başarıyla sürdüren Aslı Omağ 28 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Galatasaray Spor Klubü Kalamış Tesisleri'nde sahne alacak.