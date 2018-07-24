Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?
Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak sorusu birçok dizisever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz kasım ayında yayın hayatına başlayan dizi izleyicilerine oldukça keyif dakikalar yaşattı. Sezon finali yapmasının ardından dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim için diziseverler tarafından araştırmalar başladı. Dizinin yeni sezonu hakkında tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?
YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan’ın baskıları sonucu İstanbul’a geri dönüyor.
Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul’da neler bekleyecek?
Köyden gelen misafirler İstanbul’a ayak uydurabilecek mi?
Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi?
Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek?
Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi?
Kahkaha dolu yeni bölümlerde başka neler olacak?
Tüm soruların cevabı yeni sezonda Kalk Gidelim'de!
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT1'in ilgiyle takip edilen, ekranların en organik dizisi Kalk Gidelim'in yazın da devam edeceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Eyüp Üstün “Seyircimiz dizimizi adeta bağrına bastı... İzleyicilerimizin yoğun ilgisi ve yayıncı kuruluşumuz TRT1’in desteği sayesinde Kalk Gidelim yaz aylarında da ekranda olmaya devam edecek. Tüm ekibimizin iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. 9 Haziran’daki sezon finalinin ardından yaklaşık 1 aylık kısa bir ara vereceğiz. Ardından Temmuz ayı içerisinde yeni bölümlerimiz tekrar izleyicilerimizle buluşmaya devam edecek” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen dizi Kalk Gidelim yeni sezonda yeni bölümleriyle her cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 28 Temmuz Cumartesi günü ekranlarda olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle