Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
24.07.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?

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Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?

Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak sorusu birçok dizisever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz kasım ayında yayın hayatına başlayan dizi izleyicilerine oldukça keyif dakikalar yaşattı. Sezon finali yapmasının ardından dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Kalk Gidelim dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim için diziseverler tarafından araştırmalar başladı. Dizinin yeni sezonu hakkında tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan’ın baskıları sonucu İstanbul’a geri dönüyor.

Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul’da neler bekleyecek?

Köyden gelen misafirler İstanbul’a ayak uydurabilecek mi?

Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi?

Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek?

Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi?

Kahkaha dolu yeni bölümlerde başka neler olacak?

Tüm soruların cevabı yeni sezonda Kalk Gidelim'de!

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1'in ilgiyle takip edilen, ekranların en organik dizisi Kalk Gidelim'in yazın da devam edeceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Eyüp Üstün “Seyircimiz dizimizi adeta bağrına bastı... İzleyicilerimizin yoğun ilgisi ve yayıncı kuruluşumuz TRT1’in desteği sayesinde Kalk Gidelim yaz aylarında da ekranda olmaya devam edecek. Tüm ekibimizin iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. 9 Haziran’daki sezon finalinin ardından yaklaşık 1 aylık kısa bir ara vereceğiz. Ardından Temmuz ayı içerisinde yeni bölümlerimiz tekrar izleyicilerimizle buluşmaya devam edecek” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen dizi Kalk Gidelim yeni sezonda yeni bölümleriyle her cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 28 Temmuz Cumartesi günü ekranlarda olacak. 

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