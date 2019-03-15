Kalk Gidelim 62. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 62. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 16 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 62. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Kalk Gidelim'in bu hafta ekranlara gelecek 62. bölümünde; Veli ve Nehir, babaları Ali Demir’i bulup, yüzleşirler. İki kardeş de karışık duygular içindedir. Nehir annesinin vasiyeti olan mavi zarfı babasına verir ve zarfın içindekiler herkesi şoke eder. İsmet ise Ali Demir’in kendisine kötü davranmasından dolayı Seyfettin’i içine alacağı bir oyun oynamaya başlar.
Mustafa Ali, uzun zamandır yaşamadığı beyaz yakalı, zengin iş adamı duygularını Ali Demir’le hatırlayınca kendisine yakınlık duyar. Ali Demir’e dünür olan Mustafa Ali, ona atfedilen hiçbir kötü yakıştırmayı kabul etmez.
Ali Demir’in köye gelişiyle bir başka karışık duygular yaşayan isim ise Sefer Zeytin’dir. Ali Demir, kardeşine pişmanım, yalnızım edebiyatı yapıp onlarda kalmak istediğini söyleyince Sefer’de yelkenler iner.
Nehir, abisi Veli’nin yanına geçer. Şakir ise amcasına bunca zamandır neden gelip beni bulmadın diyerek gönül koyar. Canberk babasını bulmak için gelen Nehir’in şimdi ne yapacağını merak ederken aslında Nehir’e aşık olduğunu anlayacaktır. Diğer yandan Meryem’in işleri kötüleşmiştir. İtibarı sarsılan Meryem, işleri ve ilişkilerini toparlamaya çalıştıkça daha da kötüleşir ve bir arayışa girer.
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