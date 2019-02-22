Kalk Gidelim 59. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 59. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 23 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 59. yeni bölüm fragmanları...
Kalk Gidelim'in bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde; Dal Ailesi, Nehir ve Veli’nin babası Ali Demir’i otel arazisindeki üçüncü ortak olduğu için bulmak zorundadır. Diğer ortak Meryem de boş durmaz ve üçüncü ortağın Nehir’in babası olduğunu öğrenince Nehir’i yanına çekmek için türlü planlar yapar. Ali Demir de umulmadık biri üzerinden hamlesini yapar. Arsayı alma yolunda önündeki en büyük engeli aşmak için beklenmedik bir olayın da fitilini ateşlemekte tereddüt etmez.
Dal Ailesi’nde bir diğer mevzu da mirasın pay edilme mevzusudur. Özellikle Sevda, Seyfettin’e rağmen kocasının çok emeği, alın teri olduğu için daha fazla pay ister. Bunda ısrar edince Seyfettin’le arası açılır. Mustafa Ali ve Nuriye de orta yolu bulmak için bir teklifte bulunurlar.
Diğer yandan Nehir, Duru ile Veli’nin arasının bozuk olduğunu öğrenince kendisini suçlu hisseder ve Canberk’le birlikte kardeşlerini barıştırmak için çeşitli romantik oyunlara başvururlar. Şakir ve Dudu da kendi yöntemleriyle Duru ile Veli’yi barıştırmaya çalışınca ortaya oldukça ilginç durumlar çıkacaktır.
Halim ise kirada oturduğu evin Meryem’in olduğunu öğrenince gurur yapar ve Badegül’le tartışır. Meryem’e gidip evi kendisine satmasını ister fakat Meryem’in cevabı Halim’i bir kez daha yaralayacaktır.
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