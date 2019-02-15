Kalk Gidelim 58. bölüm fragmanında Hacı Hüseyin mirasını dağıtıyor

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde mal paylaşımı sırasında unutulan çorak bir arsa olduğu ortaya çıkar. Çorak arazi üç ortaklıdır. Bir tarafı Dal Ailesi’nin bir tarafı Meryem’in bir tarafı da gizemli bir kişinindir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hacı Hüseyin oldukça kararlı bir şekilde sağken çocuklarına mirasını dağıtır. Bu kararlılık karşısında özellikle Seyfettin oldukça üzülür. Mustafa Ali ile Nurcan bunun kendilerine aslında kibarca gidin demek olduğunu düşünür. Miras dağıtımından tek memnun kişi Damat Halil’dir. Seyfettin onca emeğine rağmen mirası eşit olarak paylaşmak istese de Sevda bu duruma karşı çıkar ve kocasının daha fazla alması gerektiğini savunur.

Bu mal paylaşımı sırasında unutulan çorak bir arsa olduğu ortaya çıkar. Çorak arazi üç ortaklıdır. Bir tarafı Dal Ailesi’nin bir tarafı Meryem’in bir tarafı da gizemli bir kişinindir. Bu gizemli kişiyi bulmak için gerekli araştırmalara başlayan her iki taraf da hiç beklenmedik durumlarla karşılaşırlar.

Diğer yandan babasını bulmak için köye gelen Nehir, amcası ve kardeşini bulduğu için babasına bir adım yaklaşmıştır. Araştırmalarına hız veren Nehir, annesinin verdiği kapalı zarfı nerede kaybettiğini tam olarak bilememektedir. Bu sırada Veli, babasıyla ilgili birtakım gerçekleri öğrenir ve adeta hayattan kopar. Şakir ise balayı planını askıya alıp, kuzeni olduğunu öğrendiği Veli’yi tekrar hayata döndürmek için türlü atraksiyonlara başvurur.