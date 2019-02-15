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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.02.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 58. bölüm fragmanında Hacı Hüseyin mirasını dağıtıyor

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Kalk Gidelim 58. bölüm fragmanında Hacı Hüseyin mirasını dağıtıyor

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 58. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hacı Hüseyin oldukça kararlı bir şekilde sağken çocuklarına mirasını dağıtır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde mal paylaşımı sırasında unutulan çorak bir arsa olduğu ortaya çıkar. Çorak arazi üç ortaklıdır. Bir tarafı Dal Ailesi’nin bir tarafı Meryem’in bir tarafı da gizemli bir kişinindir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hacı Hüseyin oldukça kararlı bir şekilde sağken çocuklarına mirasını dağıtır. Bu kararlılık karşısında özellikle Seyfettin oldukça üzülür. Mustafa Ali ile Nurcan bunun kendilerine aslında kibarca gidin demek olduğunu düşünür. Miras dağıtımından tek memnun kişi Damat Halil’dir. Seyfettin onca emeğine rağmen mirası eşit olarak paylaşmak istese de Sevda bu duruma karşı çıkar ve kocasının daha fazla alması gerektiğini savunur.

Bu mal paylaşımı sırasında unutulan çorak bir arsa olduğu ortaya çıkar. Çorak arazi üç ortaklıdır. Bir tarafı Dal Ailesi’nin bir tarafı Meryem’in bir tarafı da gizemli bir kişinindir. Bu gizemli kişiyi bulmak için gerekli araştırmalara başlayan her iki taraf da hiç beklenmedik durumlarla karşılaşırlar.

Diğer yandan babasını bulmak için köye gelen Nehir, amcası ve kardeşini bulduğu için babasına bir adım yaklaşmıştır. Araştırmalarına hız veren Nehir, annesinin verdiği kapalı zarfı nerede kaybettiğini tam olarak bilememektedir. Bu sırada Veli, babasıyla ilgili birtakım gerçekleri öğrenir ve adeta hayattan kopar. Şakir ise balayı planını askıya alıp, kuzeni olduğunu öğrendiği Veli’yi tekrar hayata döndürmek için türlü atraksiyonlara başvurur.

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