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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTelevizyon Kalk Gidelim 57. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
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Televizyon
08.02.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 57. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Kalk Gidelim 57. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 57. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 9 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 57. yeni bölüm fragmanları...

Kalk Gidelim'in izleyiciyle buluşacak 57. bölümünde; Meryem’e bomboş meydanda düğün yaptırdıkları için Hacı Hüseyin çocuklarına çok kızar ve Meryem’in yanına gidip kırılan kalbini onarmaya çalışır. Daha sonra eve gelen Hacı Hüseyin yanına Hatice’yi de alıp evi terk eder. Seyfettin, Mustafa Ali ve Nuriye başta olmak üzere ev halkı Hacı babalarının ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışır. Ve sonunda Hacı Hüseyin hiç beklenmedik bir hamle yaparak kardeşleri şok eder.

Diğer yandan Canberk önemli bir iş için şehir dışına giderken bir anlık dikkatsizlik sonucu Nehir’in arabasına çarpar. Nehir, annesinin vasiyeti üzerine babasının izini bulmak için Sefer Zeytin’in yanına gelmektedir. Bu iz sürme Nehir için yepyeni bir maceranın da kapısını aralayacaktır. İstanbul’da başarılı olduğu işini, kariyerini bırakıp babasını bulmak için Muğla’nın Yeşilyurt Köyü’ne gelen Nehir, ilk olarak Canberk’le karşılaşır ve o karşılaşmanın sonucundaki kazada Nehir’in arabası tamirciye çekilir. Canberk şehir dışındaki işi koşturmak istedikçe karşısına Nehir çıkacaktır.

Yeni evli çiftlerimiz Veli Duru ve Şakir ile Dudu arasında balayı yarışı başlar. Şakir balayı için Bodrum’da bir otel ayarlar fakat Dudu, Veli’nin Duru’ya yapacağı jesti duyunca Şakir’den aynısını ister.

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