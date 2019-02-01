Kalk Gidelim 56. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 56. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 56. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Kalk Gidelim'in bu hafta ekranlara gelecek 56. bölümünde; Hacı Hüseyin hastaneye kaldırılır. Seyfettin, Mustafa Ali ve Nuriye hastanede tedirgin beklerken Dal kardeşler bundan sonra birlik olmak için birbirlerine söz verirler. Diğer yandan evlilik hazırlığı içinde olan Meryem ise Ercan’ın Nurcan’ın kardeşi olduğunu evlenirken meydanda herkes toplanmışken söylemeyi planlar. Bu planı Badegül öğrenir ve Nurcan yengesine söyleyip söylememe arasında kalır.
Diğer yandan Şakir ile Dudu, Veli ile Duru da belediyede nikah kıyıp evlerine geçmeyi planlarken Seyfettin ve Mustafa Ali’nin geliştirdiği bir plan sonrası gençlere coşkulu bir düğün yapmaları icap edecektir.
Canberk bir yandan borçlarını ödemek için işine dört elle sarılırken diğer yandan amca ve babasına Halim ve Samim’le birlikte yardım edecektir. Fakat bu plan tıkır tıkır işliyormuş gibi dursa da ummadıkları bir sonla şok olacaklardır. Tüm bunlar olurken Sefer Zeytin’de gizemli birtakım haller vardır. Çocukluğuna dair bir fotoğraf vardır. İki kişilerdir ve diğerinin kim olduğu Şakir tarafından merak konusuyken bir kız da Sefer’i ve Perihan’ı sürekli aramaktadır. Şakir hem fotoğraftaki diğer kişiyi hem de kızı merak edip babasını sıkıştırınca Sefer durumun bambaşka bir boyutu olduğunu açıklar.
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