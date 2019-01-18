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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 54. bölüm fragmanında heyecan artıyor

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Kalk Gidelim 54. bölüm fragmanında heyecan artıyor

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 54. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfettin ve Nurcan’dan sonra Meryem’in de adaylığını açıklamasıyla artık Yeşilyurt Köyü muhtarlığı için üç aday vardır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil süt çiftliğinde kriz masası oluşturup seçim çalışmaları için özgün ve çarpıcı fikirler üretirken, Nurcan’ın başını çektiği kadınlar cephesinde de fikirler havada uçuşmaktadır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Seyfettin ve Nurcan’dan sonra Meryem’in de adaylığını açıklamasıyla artık Yeşilyurt Köyü muhtarlığı için üç aday vardır. Hacı Hüseyin bu hassas dengeyi gözetmek için “aman deyim, seçim biter, dostluk akrabalık bitmez” diyerek önceden uyarısını yapar.

Seyfettin, Mustafa Ali ve Halil süt çiftliğinde kriz masası oluşturup seçim çalışmaları için özgün ve çarpıcı fikirler üretirken, Nurcan’ın başını çektiği kadınlar cephesinde de fikirler havada uçuşmaktadır. Şakir ise babasının aday olmamasından dolayı başka bir yakınını muhtar yapmak için kolları sıvar.

Diğer yandan Veli ile Duru’nun, Şakir ile de Dudu’nun 3 aylık evlenememe süresi dolar. Gençler evlenmeleri yönünde bir engel kalmadığını usulünce büyüklere hissettirmenin yollarını ararlarken Canberk’in ansızın büyük bir sorunla gelmesi bu evlilik planlarını da etkileyecektir.
Aileler bir yandan muhtarlık seçimine, bir yandan gençlerin evlilik meselesine odaklandıkları dönemde Canberk’in biraz dizginlemeleri gerektiğine karar verirler. Fakat Canberk’in peşine takılan biri bütün planları alt üst edecektir.

Meryem’in Badegül’e o kalabalık evde kendi kararlarınla yaşayamazsın diye gazladığı sırada Sevda Badegül’ün hiç tarzı olmayan bir elbise hediye eder ve giymesini bekler. Bu elbisenin açacağı sorun bardağı taşırır ve Badegül Halim’e ayrı bir eve çıkma isteğini söyler. Halim şaşırsa da Badegül’ün kararlılığı karşısında ayrı ev konusunu ailesiyle nasıl konuşacağını düşünür.

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