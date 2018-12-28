Kalk Gidelim 51. bölüm fragmanında Sevda dertleniyor
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sevda, küçük oğlan Halim evlendi büyüğü evlenmedi diye dertlenir ve Seyfettin’le konuşup Samim’i evlendirmek için harekete geçer. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cennet, uzun bir aradan sonra köye abisiyle gelir ve Sevda’nın gelin getirme heyecanını katlarken diğer yandan Samim ile Cennet arasında umulmadık bir durum cereyan eder. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sevda, küçük oğlan Halim evlendi büyüğü evlenmedi diye dertlenir ve Seyfettin’le konuşup Samim’i evlendirmek için harekete geçer. Samim ise evlenme niyetinde değildir. Cennet ise uzun bir aradan sonra köye abisiyle gelir ve Sevda’nın gelin getirme heyecanını katlarken diğer yandan Samim ile Cennet arasında umulmadık bir durum cereyan eder. Artık herkes Cennet yüzünden Samim’in ince hastalığa tutulduğunu düşünür. Mustafa Ali de abisi Seyfettin’i Samim’in değişik halleri hususunda uyarınca, Samim’in kendine zarar vereceğini düşünen Sevda ve Seyfettin oğullarını gözlem atına alırlar. Diğer yandan Halim ise Badegül’e bir çift bebek patiği hediye eder. Badegül oldukça duygulansa da asıl niyetleri yeni alacakları arabanın dikiz aynasına asmaktır. Nuriye bebek patiğini Badegül’ün odasında görür ve bir anda Badegül’ün hamile olduğu kadınlar arasında yayılır. Sevda bir yanda Samim için üzülürken diğer yandan torun heyecanını yaşamaktadır. Şakir Dudu, Veli ile Duru cephesinde ise durum daha da vahim bir hal alır. Ailelere karşı güven verip işlerine güçlerine koyuldukları halde beklenmedik aksi bir durumla bir anda yine Dal Ailesi’nin gözünden düşerler. Ercan’la ilgili planları Veli ile Şakir’in çıkış yoludur. Fakat Ercan ise Meryem’le nişanlılığın keyfini çıkarmaktadır.
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