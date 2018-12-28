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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 51. bölüm fragmanında Sevda dertleniyor

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Kalk Gidelim 51. bölüm fragmanında Sevda dertleniyor

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sevda, küçük oğlan Halim evlendi büyüğü evlenmedi diye dertlenir ve Seyfettin’le konuşup Samim’i evlendirmek için harekete geçer. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cennet, uzun bir aradan sonra köye abisiyle gelir ve Sevda’nın gelin getirme heyecanını katlarken diğer yandan Samim ile Cennet arasında umulmadık bir durum cereyan eder. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sevda, küçük oğlan Halim evlendi büyüğü evlenmedi diye dertlenir ve Seyfettin’le konuşup Samim’i evlendirmek için harekete geçer. Samim ise evlenme niyetinde değildir. Cennet ise uzun bir aradan sonra köye abisiyle gelir ve Sevda’nın gelin getirme heyecanını katlarken diğer yandan Samim ile Cennet arasında umulmadık bir durum cereyan eder. Artık herkes Cennet yüzünden Samim’in ince hastalığa tutulduğunu düşünür. Mustafa Ali de abisi Seyfettin’i Samim’in değişik halleri hususunda uyarınca, Samim’in kendine zarar vereceğini düşünen Sevda ve Seyfettin oğullarını gözlem atına alırlar. Diğer yandan Halim ise Badegül’e bir çift bebek patiği hediye eder. Badegül oldukça duygulansa da asıl niyetleri yeni alacakları arabanın dikiz aynasına asmaktır. Nuriye bebek patiğini Badegül’ün odasında görür ve bir anda Badegül’ün hamile olduğu kadınlar arasında yayılır. Sevda bir yanda Samim için üzülürken diğer yandan torun heyecanını yaşamaktadır. Şakir Dudu, Veli ile Duru cephesinde ise durum daha da vahim bir hal alır. Ailelere karşı güven verip işlerine güçlerine koyuldukları halde beklenmedik aksi bir durumla bir anda yine Dal Ailesi’nin gözünden düşerler. Ercan’la ilgili planları Veli ile Şakir’in çıkış yoludur. Fakat Ercan ise Meryem’le nişanlılığın keyfini çıkarmaktadır.

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