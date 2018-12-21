Kalk Gidelim 50. bölüm fragmanında Seyfettin hamle yapıyor
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 50. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfettin, süt çiftliğini kendi adıyla imzalayıp satmaya teşebbüs edenin peşine dört koldan düşer. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nurcan el yazısından bu sahtekarlığı yapanın kardeşi Ercan olduğunu Mustafa Ali’ye söyleyince, Mustafa Ali çıldırır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Seyfettin, süt çiftliğini kendi adıyla imzalayıp satmaya teşebbüs edenin peşine dört koldan düşer. Nurcan el yazısından bu sahtekarlığı yapanın kardeşi Ercan olduğunu Mustafa Ali’ye söyleyince, Mustafa Ali çıldırır. Ercan’ı Seyfettin ve oğullarından önce bulup köyden def etmeye çalıştıkça işler Mustafa Ali ve Nurcan için daha da sarpa saracaktır.
Hacı Hüseyin ise emin olmadan kimseyi sahtekarlıkla itham etmemeleri konusunda uyarırken bir yandan da Badegül’ün durumuna üzülür ve Meryem’le barışmak için Hatice ve Sevda’yı Meryem’e gönderir. Meryem ise Ercan’ın durumundan dolayı son anda beklenmedik bir hamle ile Ercan dahil herkesi şaşırtacaktır.
Şakir ve Veli, Duru ve Dudu ile görüşmenin yollarını ararken Şakir kahvede çektiği videolarla bir anda sosyal medyada fenomen olur. Şakir’in starlığı sosyal medya üzerinden hızla ilerlerken gelen bir reklam teklifi köyde tüm gözleri Şakir’in üzerinde toplar. Veli ise deri ticareti için yeni dükkanını kiralayıp işine sarılsa da Şakir’in Veli’yi rahat bırakmaya niyeti yoktur. Veli eli para tutunca Muhtar’a gidip eski kira borçlarını öder. Şakir kirasını ödemeyince zor duruma düşer ve Veli bu durumu telafi etmek için Şakir’e hiç beklemediği bir teklifte bulunur.
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