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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 18:32 , Son Güncelleme:

Kalk Gidelim 49. bölüm fragmanında Nuriye gerçeği öğreniyor

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Kalk Gidelim 49. bölüm fragmanında Nuriye gerçeği öğreniyor

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 49. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfettin’in süt çiftliğini sattığına dair Ercan’ın hazırlattığı imzalı kağıt Halil’in eline geçince bunu Nuriye ile paylaşır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde abilerim benden habersiz hakkımı da satıyor diye düşünen Nuriye, abilerine gönül koyar ve bunu adım adım hissettirir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Seyfettin’in süt çiftliğini sattığına dair Ercan’ın hazırlattığı imzalı kağıt Halil’in eline geçince bunu Nuriye ile paylaşır. Abilerim benden habersiz hakkımı da satıyor diye düşünen Nuriye, abilerine gönül koyar ve bunu adım adım hissettirir. Seyfettin, Sevda’nın verdiği gazla yönetim kurulu başkanlığı sağlamlaştırmak için aileden gizli birtakım hamleler yapar. Amacı babasından aferini koparmaktır. Bu arada Badegül Ercan’ın Nurcan’ın kardeşi olduğunu öğrendikten sonra Nurcan’a sert çıkar ve Halim yengesinden Badegül adına özür diler. Halim, Nurcan’a, Meryem’in garipleştiğinden bahseder. Ercan’ın yoğurt formülünü satarken bile kendilerine değil Ercan’a inandığından söyler.

Mustafa Ali bunun üzerine Ercan’ı köy meydanına kadar kovalarken Meryem’in büyük bir sürpriziyle karşılaşır. Diğer yandan Şakir kahvehaneyi Sadık’la işletmeyi kabul edip kendi yöntemleriyle çalışmaya başlar. Tabi Şakir’in çay satışı için bulduğu her yöntem Sadık’ı şaşkına çevirir. Veli ise ihracat işine devam eder. Kendisine ticarette yeni bir alan açar. Damatlar işlerini kurup ailenin gözüne girmeye çalışırken Duru ve Dudu cephesinde ise nişanlılarıyla görüşememenin gerginliği vardır. Artık aileden birinin gözetiminde yapacakları ilk görüşmeye Hatice Ana gelir ve Veli’nin bu görüşmede Duru’ya yapacağı jest Şakir için başka bir planın başlangıcı olacaktır.

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