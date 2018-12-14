Kalk Gidelim 49. bölüm fragmanında Nuriye gerçeği öğreniyor
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 49. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfettin’in süt çiftliğini sattığına dair Ercan’ın hazırlattığı imzalı kağıt Halil’in eline geçince bunu Nuriye ile paylaşır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde abilerim benden habersiz hakkımı da satıyor diye düşünen Nuriye, abilerine gönül koyar ve bunu adım adım hissettirir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Seyfettin’in süt çiftliğini sattığına dair Ercan’ın hazırlattığı imzalı kağıt Halil’in eline geçince bunu Nuriye ile paylaşır. Abilerim benden habersiz hakkımı da satıyor diye düşünen Nuriye, abilerine gönül koyar ve bunu adım adım hissettirir. Seyfettin, Sevda’nın verdiği gazla yönetim kurulu başkanlığı sağlamlaştırmak için aileden gizli birtakım hamleler yapar. Amacı babasından aferini koparmaktır. Bu arada Badegül Ercan’ın Nurcan’ın kardeşi olduğunu öğrendikten sonra Nurcan’a sert çıkar ve Halim yengesinden Badegül adına özür diler. Halim, Nurcan’a, Meryem’in garipleştiğinden bahseder. Ercan’ın yoğurt formülünü satarken bile kendilerine değil Ercan’a inandığından söyler.
Mustafa Ali bunun üzerine Ercan’ı köy meydanına kadar kovalarken Meryem’in büyük bir sürpriziyle karşılaşır. Diğer yandan Şakir kahvehaneyi Sadık’la işletmeyi kabul edip kendi yöntemleriyle çalışmaya başlar. Tabi Şakir’in çay satışı için bulduğu her yöntem Sadık’ı şaşkına çevirir. Veli ise ihracat işine devam eder. Kendisine ticarette yeni bir alan açar. Damatlar işlerini kurup ailenin gözüne girmeye çalışırken Duru ve Dudu cephesinde ise nişanlılarıyla görüşememenin gerginliği vardır. Artık aileden birinin gözetiminde yapacakları ilk görüşmeye Hatice Ana gelir ve Veli’nin bu görüşmede Duru’ya yapacağı jest Şakir için başka bir planın başlangıcı olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle