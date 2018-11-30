Kalk Gidelim 47. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi 47. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanlarda, ekranlara gelecek yeni bölümün oldukça hareketli geçeceği görülüyor. Peki, Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin'in paylaştığı Kalk Gidelim 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yayınlanan fragmanları merak eden diziseverler de Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Kalk Gidelim'in 47. yeni bölüm fragmanları...
Kalk Gidelim'in ekranlara gelecek yeni bölümünde; Mustafa Ali ve Seyfettin, eşlerine yalan söyleyip bir de yüzüne gözüne bulaştırdıkları için Sevda ve Nurcan tarafından evden kovulurlar. Hacı Hüseyin’den yardım beklerken Hacı Baba da gelinlerinin yanında durunca kendilerine kalacak yer bakmaya başlarlar. Diğer yandan Halil de Nuriye’nin bir lafına darılınca soluğu abilerinin yanında alır. Sevda, Nurcan, Nuriye evde kadın kadına rahat ederiz kocalarımız burunları sürtünce zaten pişman olup geri gelirler diye düşünürken erkekler cephesinde ise durum farklıdır. Seyfettin kontrolü ele alıp Sevda’ya nispet yapınca durum gitgide farklı bir hal almaktadır. Diğer yandan Hatice ise oğullarının gelinleri tarafından evden uzaklaştırmasına gönül koyup, Badegül’ü de yanına alıp gizlice yemek götürme planları yapmaktadır. Halim ve Samim ise bu mevzuda oldukça temkinlidir.
Halim, Duru’nun penceresi önüne gizlice gelip yakalanan Veli Demir meselesinde ise gayet nettir. Neden orda olduğunu söyleyene kadar Duru ile görüşmeyecektir. Şakir ise Dudu’yla barışmak, için türlü romantik yollar dener. En büyük yardımcısı ise Veli olacaktır. Muhtar oğlunun adam olması için kahvehaneyi Meryem’den satın almak ister. Meryem’in şartı şattır ve Sadık da o kahveden ekmek yemedikçe satmayacaktır. Muhtar da Sadık’ı ikna etmek için çeşitli yollar denemeye koyulur. Meryem’in asıl meselesi ise Ercan’dır. Göz hapsine aldığı Ercan’ı Nurcan meselesinde iyice sıkıştırırken Ercan ise yeni bir vurgun yapmak için kolları çoktan sıvamıştır bile… Ercan’ın vurgun yapmak için kendisine seçtiği hedef ise Dal Ailesinin süt çiftliğidir.
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