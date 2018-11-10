Kalk Gidelim 45. bölüm fragmanında Sevda köye dönmeyi kabul ediyor
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan 45. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Ali ile Seyfettin’in kurduğu plan işe yaramış, Sevda köye dönmeyi kabul etmiştir. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kalk Gidelim dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil, Ercan’ı Ercan da Şakir’i 15 bin lira vermesi hususunda sıkıştırır. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mustafa Ali ile Seyfettin’in kurduğu plan işe yaramış, Sevda köye dönmeyi kabul etmiştir. Tabi Nuriye ile Nurcan bu fırsatı kaçırmayıp, şehirden köye gelen Sevda’yı epeyce laflarıyla sıkıştırırlar. Diğer yandan Mustafa Ali hırsız süsü vererek girdiği apartmandan kaçmasına kaçar ama ertesi sabah bambaşka bir belanın ortasına uyanır. Şimdi sıra Seyfettin’in kardeşini bu beladan kurtarmasındadır.
Diğer yandan Halil, Ercan’ı Ercan da Şakir’i 15 bin lira vermesi hususunda sıkıştırır. Şakir şantajcının parasını bulamadığı için kahrından köşe başında ağlarken imdadına hiç beklemediği biri yetişir.
Nurcan’ın yoğurtları artık istediği gibi tutmamaktadır. Bu duruma hayıflanırken Hacı Hüseyin, gelininin Meryem’in formülünü çalarak yoğurt yapmaya çalıştığını öğrenir ve Meryem’den helallik almasını ister. Nurcan helallik almak için kolları sıvar ama Meryem’de kapı duvardır. O ise formülü çalanın peşine düşmeyi kafaya koyar.
Badegül ile Halim de son bir kez teyzesinin yanına gidip af dileyip, barışmak ister fakat Meryem onlara tam da beklendiği davranır. Badegül kahrolur ve Badegül’ü bu kahırdan ise Nurcan kurtaracaktır.
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